Jamie Hayter llegaría lesionada a Double or Nothing

Bajo opinión personal, Jamie Hayter es la campeona más completa que ha tenido AEW en su novel historia, por conexión con el público y calidad entre las doce cuerdas. Su recorrido como monarca ha dejado combates de notable factura, si bien sólo con cuatro defensas desde que conquistara la correa en Full Gear 2022, y este domingo está en duda que veamos la quinta.

Como saben, AEW anunció para Double or Nothing una revancha entre Hayter y Toni Storm con el Campeonato Mundial Femenil AEW sobre la mesa. Pero ahora, nuestros colegas de Fightful informan de lo siguiente.

«Jamie Hayter está tocada. Está tocada. Creo que esta división lucirá completamente distinta dentro de cinco días [sic]. Veo que habrá cambios y creo que estamos a las puertas de un importante cambio en esta división».

Hayter lleva más de un mes sin competir, y la semana pasada fue desprogramada de un combate de tercias en el que inicialmente AEW la incluyó, con el argumentario del golpe recibido en su hombro derecho por Storm durante un choque de duplas en el Dynamite del pasado 19 de abril. Pero según Fightful, parece que AEW estaría cubriendo así una dolencia legítima de Hayter.

Por ahora, no se ha modificado el plan: Hayter defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Storm en Double or Nothing. Pero estaremos atentos, pues puede que haya alguna novedad importante.

► Un asterisco en el cartel de Double or Nothing

A celebrarse el domingo 28 de mayo desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EEUU), AEW Double or Nothing 2023 presenta este menú.