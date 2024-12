James Drake: «Sin WWE, Grizzled Young Veterans no estaríamos aquí»

Grizzled Young Veterans se toman un momento mientras luchan en AEW, NJPW, ROH o la escena indie (RevPro, DEADLOCK…) para repasar su trayectoria hasta ahora. También cuando están programados para defender el Campeonato en Parejas de NJPW STRONG en NJPW Strong Style Evolved.

► No sin WWE

«Creo que lo último, para ser honesto. Antes que nada, absolutamente amamos la WWE, los amamos, amamos AEW, amamos cada promoción de lucha libre para la que hemos trabajado. No estaríamos aquí si no fuera por WWE. Pudimos entrar en 2016 cuando estábamos en el Reino Unido. Pero dicho eso, las cosas cambian y el tiempo sigue adelante. Y, bueno, somos los ‘Grizzled Young Veterans’, pero ya no somos tan jóvenes como antes. A medida que el tiempo avanza y observamos el clima del mundo de la lucha libre, cómo está creciendo en otras áreas… bueno, puedo hablar por mi parte y estoy seguro de que Zack siente lo mismo. Al final del día, llegará uno de estos días en los que ya no podremos hacer esto.

«Creo que vamos a estar en el negocio de la lucha libre por el resto de nuestras vidas porque hemos dedicado 20 años a ello hasta ahora, pero físicamente, sabes que es un reloj que avanza, que se está agotando, ya sabes, como en otras carreras. Así que mientras seamos jóvenes, mientras estemos en una situación en la que podamos hacerlo, realmente queríamos apostar por nosotros mismos y experimentar todo el mundo de la lucha libre, no solo la WWE. La lista de empresas que mencionaste, Ring of Honor, AEW, TNA, New Japan, todo eso ocurre en el espacio de 12 meses y solo se nos brindó esa oportunidad porque dijimos que ahora era el momento, vamos.

«Y la prueba está en el pudín: nuestras acciones, que eran lo que más nos preocupaba, están volviendo a subir, yendo en esa dirección nuevamente, por lo que todo está mejorando, Milhouse. Como dices, estábamos en Barcelona, ​​luchamos contra algunos chicos de Barcelona que ni siquiera conocíamos, fue increíble. Nunca hubiéramos tenido esa experiencia. Ya sabes, New Japan STRONG, hay mucho talento allí con el que espero trabajar. No sé si ellos sentirán lo mismo.

«Sin embargo, ya sabes, no seríamos capaces de hacer eso si no fuera, en otras palabras, no solo apostar por nosotros mismos y decir que estamos apostando por nosotros mismos, sino hacerlo realmente, que es algo que mucha gente hace en las redes sociales, dicen cosas, pero luego no cumplen con muchas cosas. Pero una cosa que sí puedo decir, ya sabes que puedo dormir tranquilo por la noche sabiendo que lo que decimos y lo que hacemos es exactamente eso. Mucha gente está interesada y pregunta: ‘¿Están buscando a alguien que los señale o saben cuál fue la razón por la que quisieron dejar la WWE?’ Como ya mencionó JD, hubo muchos aspectos positivos en la WWE.

«En definitiva, lo que importa es que somos nuestro propio producto y debemos tener en mente nuestros propios intereses. Y aunque el negocio de la WWE iba muy bien, otras empresas estaban haciendo muy buenos negocios en otros lugares y sentíamos que nuestras acciones personales corrían el riesgo de bajar. Teníamos que asegurarnos de que nuestras acciones personales subieran. Personalmente, estábamos ansiosos por volver a salir y experimentar todas esas cosas que nos hicieron amar el trabajo en primer lugar. Y fue simplemente la tormenta perfecta de todas estas cosas uniéndose, donde nos sentamos y tuvimos una conversación seria y dijimos, ‘lo mejor para nuestra carrera en este momento, independientemente de otros factores externos, lo mejor para nosotros, lo más emocionante para nosotros es salir al salvaje oeste nuevamente y comenzar a disfrutar el trabajo y viajar y desafiar a la gente’«, explican James Drake y Zack Gibson a Sports Illustrated.