Jamahal Hill está listo para callar a los escépticos contra el nuevo campeón semicompleto de la UFC, Alex Pereira.

El pasado sábado en UFC 295, Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) noqueó a Jiri Prochazka para reclamar el cinturón vacante de las 205 libras que Hill dejó libre tras romperse el tendón de Aquiles.

Hill (29-4-1 MMA, 3-1 UFC) es consciente de los rumores que rodean el poder de Pereira, pero confía en no tener que forcejear con él para derrotarle.

«Recuerden lo que les digo: No planeo derribarlo, no planeo luchar con él«, dijo Hill en su canal de YouTube. «Planeo entrar ahí y pensar que es un tipo de otro mundo porque él hizo kickboxing y yo no. Es un deporte completamente diferente. Kickboxing es kickboxing, MMA es MMA. He estado haciendo MMA durante años. Me he criado en las MMA, y cuando pelee con él, de pie, le noquearé.

«Y cuando lo haga, voy a restregárselo en la cara a todos y cada uno de vosotros. No se lo restregaré en la cara a Alex, Alex es un amigo, pero cada uno de vosotros que ha hablado, ha faltado al respeto. Es realmente una locura para mí. Independientemente de todo, soy mejor en mi trabajo»

«Estoy certificado como uno de los 15 mejores del mundo en mi trabajo en mi categoría de peso. En cuanto a mis credenciales y en mi carril, soy uno de los uno o dos mejores del mundo. Soy verdaderamente el mejor. Por eso digo que soy el rey».

Sin embargo, Pereira parece tener otros planes por ahora. Tras acabar con Prochazka, «Poatan» llamó a Israel Adesanya para un combate de trilogía, pero Hill no está preocupado.

«Voy a dormir a tu chico», dijo Hill. «Y para cualquiera que esté preocupado por Izzy y todo esto y lo otro, puede que se salte la línea. Izzy ya me envió un mensaje. Me mandó un mensaje la misma noche que pasó y me dijo: ‘Es todo tuyo’. Sí, todo mío.

«Alex no es de nadie. Está aquí, hermano. No hay nadie más. Sólo soy yo. No hay otra interferencia, nada. Sólo soy yo. Soy lo único de lo que tienes que preocuparte – o no preocuparte. Pero entiende que cuando pase, me vas a sentir».