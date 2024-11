Jamahal Hill reacciona a reto de Jon Jones

El ex campeón de peso semicompleto de la UFC Jamahal Hill vio su nombre mencionado en una conversación inesperada durante la semana de la pelea UFC 309.

El futuro de Jon Jones fue uno de los principales temas de conversación en torno al evento, después de que muchos esperasen que uno de los considerados como el mejor luchador de todos los tiempos se retirase tras encabezar el Madison Square Garden.

En medio del debate sobre su próximo combate contra Tom Aspinall o Alex Pereira, Jones sugirió otras opciones que tomaron por sorpresa a muchos aficionados a las peleas. «Bones» afirmó que sólo quería competir en peleas contra tipos similares a él y en combates que los aficionados quisieran ver.

Para sorpresa de todos, nombró a Derrick Lewis y a Hill como dos de esos rivales. «Sweet Dreams» no ha sido un nombre que haya estado muy vinculado a Jones, especialmente después de que perdiera el título de las 205 libras en UFC 300 a principios de este año.

En una entrevista reciente con Inside Fighting, Hill dio su reacción al escuchar a Jones mencionar su nombre y la reacción que trajo de los aficionados.

«Sí, al 100%. Sin embargo, la gente se pone rara por ello, es como, ¡¿me ha llamado?! Ya me entiendes. Es una pelea que quería desde que llegué aquí. Era el primer nombre que salía de mi boca cada vez que me ponían una cámara de la UFC delante, así que que me diga eso ahora me hace saber que he estado haciendo las cosas bien».

La atención de Hil se centra actualmente en Jiří Procházka, a quien se enfrentará en UFC 311 en enero, aunque dijo que con una posible pelea contra Jones probablemente teniendo lugar en el peso pesado, subir de categoría de peso es algo que está en su futuro.

«Sí, ese es mi plan con el tiempo. Tengo un par de retos aquí que quiero tener, preguntas que quiero responder en este peso pero entonces sí, eventualmente quiero subir.»