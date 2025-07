Jamahal Hill vuelve a empezar desde cero. El antiguo campeón de peso semicompleto sufrió su tercera derrota consecutiva en el UFC Baku, prolongando la peor racha de su carrera, que se remonta a abril de 2024.

Hill encabezó el evento en Azerbaiyán frente a Khalil Rountree y perdió por decisión ante su rival. En su canal de YouTube, Hill se refirió a la derrota, admitiendo que no ha estado en su mejor momento y que es necesario hacer cambios para volver a su antigua gloria.

«Sé que se dijo y se hizo mucho antes de la pelea, yo dije que Khalil no estaba a mi nivel y dije lo mismo en mis últimas peleas, pero para ser sincero, no he estado a mi nivel», dijo Hill. «No he estado a mi nivel desde hace bastante tiempo. Creo que la gente subestima mucho las lesiones con las que he tenido que lidiar y las cosas y los retos que he tenido que superar con ellas.

Una rotura del tendón de Aquiles para un atleta es el fin de su carrera, es el fin de su carrera en muchos casos para mucha, mucha gente. A eso hay que añadir las lesiones con las que también he tenido que lidiar. Las roturas de rodilla por intentar volver y forzar mi regreso en el momento en que lo hice. He ido en contra de muchos consejos que me dieron mi equipo y las personas cercanas a mí para que me tomara mi tiempo, me recuperara de mis lesiones y esas cosas, y siento que eso es algo de lo que no voy a poder escapar y decir».

Hill, de 34 años, conquistó el título vacante de peso semicompleto de la UFC en el UFC 283 con una sólida actuación de principio a fin contra Glover Teixeira. Tuvo que renunciar al título seis meses después tras romperse el tendón de Aquiles durante un partido de baloncesto. En su pelea de regreso en el UFC 300, Hill fue noqueado por el campeón Alex Pereira, y aún no ha vuelto a la senda de la victoria.

Aunque Hill no dio una fecha para su próxima pelea, indicó que planea tomarse un tiempo libre para curar adecuadamente sus lesiones y hacer cambios en su entrenamiento.

«Por ahora, voy a tomarme el tiempo que necesite para asegurarme de que puedo centrarme en mis lesiones, darles el tiempo que necesitan para recuperar la fuerza y volver a sentirme como yo mismo», dijo Hill. «Hace bastante tiempo que no me siento yo mismo. No he podido hacer las cosas que me gustan. No he corrido desde la lesión, solo tengo la sensación de que quizá no pueda, cosas así, simplemente no tengo fuerza en las piernas»

«Eso es algo que tiene que cambiar. Tengo que cambiar la cantidad de trabajo que estoy dispuesto a hacer, la cantidad de esfuerzo que pongo en mi preparación. Ahora mismo estoy peleando contra los mejores del mundo y estoy a nivel de campeonato, así que debo vivir como un campeón. Voy a tomarme un tiempo, un poco de tiempo para volver a donde sé que puedo estar y volver a ser ese peleador emocionante y ese campeón dominante que sé que soy», añadió.

Cuando se leyeron las tarjetas al final de su pelea con Rountree, Hill pareció algo sorprendido, aunque explicó que lo que más le molestaba eran un par de puntuaciones de 50-45 que, en su opinión, no reflejaban lo competitiva que había sido la pelea. También pareció tener unas palabras con Rountree después por la falta de acción en la pelea, aunque los dos parecieron resolver ese desacuerdo sin más incidentes. Al evaluar el combate, Hill quiere asegurarse de que Rountree reciba el reconocimiento por su actuación.

«Felicidades a Khalil Rountree por la victoria y por entrar en el top 5», dijo Hill. «Ha estado hambriento. Ha estado trabajando muy duro. Quería llamar a la puerta para otra oportunidad por el título y ahora podrá hacerlo con esta victoria. Tenía un plan de juego para atacar mis piernas. Se ciñó a su plan de juego, no se salió de él.

«La pelea fue un poco más aburrida de lo que me hubiera gustado. Esperaba un poco más de compromiso y que él realmente viniera a por mí, que fuéramos a por ello y montáramos una pelea, un espectáculo, una actuación juntos, pero la responsabilidad de entrar y hacer que los peleadores peleen la pelea que yo quiero que peleen recae sobre mí. Eso no sucedió en esta ocasión».