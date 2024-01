Jamahal Hill desestimó la afirmación de Magomed Ankalaev de que debería estar por delante en la lucha por el título.

Después de noquear a Johnny Walker en el evento estelar de UFC Fight Night 234, Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC) argumentó que ha hecho más que el ex campeón Hill para ganarse una oportunidad por el título contra el campeón de peso semicompleto Alex Pereira.

Se espera que Hill (12-1 MMA, 6-1 UFC), que dejó vacante su título de las 205 libras tras romperse el tendón de Aquiles, sea el siguiente en enfrentarse a Pereira. Se burló de Ankalaev por sugerir que es un retador al título más merecedor.

«Es una matemática extraña para tratar de matematizar», dijo Hill en su canal de YouTube. «En primer lugar, Magomed, sólo – lo entiendo, usted tratando de … es decir, usted quiere que su sueño se haga realidad y cosas por el estilo. Usted quiere volver a un tiro y tienes hambre.

«Bro» no es muy brillante. No hace cosas brillantes. Nada de lo que hace parece brillante, así que no me sorprende que tenga una visión no muy brillante de todo esto».

Hill no sólo cree que Ankalaev no es merecedor de una oportunidad por el título, sino que tampoco cree que los aficionados estén deseando verle pelear.

«Estamos en el negocio del entretenimiento, y tú no eres entretenido», dijo Hill. «Nadie quiere verte pelear. Nadie se apresura a pagar por tu pago por evento. Así que cuando se trata de que sea emocionante y la gente quiera ver pelear, te garantizo que hay más gente que quiere verme pelear a mí que a ti. Sólo eso, esa matemática, ya te está matando.

«Mis últimas cuatro peleas han sido de dominación, final, final, final. Soy el antiguo campeón. Se te dio la misma oportunidad de convertirte en campeón y te c*gaste en la cama. No pudiste terminar el trabajo. No pudiste hacerlo. No estaba destinado a ser para ti. Cada vez que di un paso adelante, mostré mi verdadera cara y demostré que era digno de dar un paso adelante y ser realmente un campeón.«