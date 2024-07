Jalen Brunson (NBA) quiere volver a WWE en Indiana

Jalen Brunson, de los New York Knicks de la NBA, apareció en WWE SmackDown el 28 de junio para apoyar a LA Knight contra Logan Paul y Tyrese Haliburton, de Indiana Pacers. Fue una ocasión especial aprovechando la cercanía del jugador dada la realización del programa en el Madison Square Garden de «La Gran Manzana».

► Jalen Brunson, WWE e Indiana

Pero podría repetirse ahora en la ciudad del equipo de Haliburton, según propone Brunson en su reciente aparición en Roommates Show:

«Una de las mejores cosas de la WWE son las entradas. Las ovaciones que recibes y todo. Ver los mejores regresos y ver a estos tipos salir después de un tiempo. La próxima vez, ojalá la próxima vez que lo haga, pueda hacerlo en Indiana para que sea lo contrario. Ver cómo va eso. Podría seguir con la historia».

Anteriormente, tomando sus declaraciones en la misma entrevista, descubríamos cómo se dio la participación de Jalen Brunson en SmackDown:

«Pero sí, fue genial, y recibí una llamada. Me llamó un tipo llamado Paul y Paul está hablando conmigo. Yo estaba como, ‘Espera. No puedo llamarte Paul. Tu nombre no es Paul, tu nombre es Triple H. No te voy a llamar Paul. Esto no va a ser así’ y estamos al teléfono y sí, surgió una idea solo para llevarme allí y volé de regreso desde Chicago esa mañana y luego, sí, llegué al Madison Square Garden. Definitivamente fue algo que me puso más nervioso que jugar un partido de baloncesto. Para mí, es mucho más nervioso hacer eso. Pero fue divertido.

«Valió la pena, 100 por ciento valió la pena… Estábamos en un chat de grupo y luego me llamó y después de colgar, ya sabes, intentas actuar tranquilo, como, ‘Sí, sí, suena bien, suena bien.’ Luego cuelgas y piensas, ‘¡Acabo de hablar por teléfono con Triple H!’ Estaba emocionado. No voy a mentir, estaba emocionado… Es un tipo genial y todos allí fueron geniales. Conocer a LA Knight también fue genial. Toda esa experiencia para mí fue increíble…

«Sí, conocí a Logan Paul. Conocí a un tipo llamado, um, ¿cómo se llama? Ah, Tyrese. Tyrese Haliburton. Gran, gran tipo. Gran tipo. Tenía una silla, iba a golpearlo con una silla, pero, ya sabes, probablemente me habrían demandado los Indiana Pacers… Vi a Tyrese y le dije, ‘Amigo, ¿qué estás vistiendo?’ Él dijo, ‘No, ¿ves mi camiseta? Dice Tyrese 3:17, así que estoy tratando de ser como Austin 3:16, así que tuve que ponerme los shorts de mezclilla y las botas.’

«¿Así que no puedes ser tú mismo? Los shorts no estaban bien. El cinturón que llevaba tampoco. Solo ponte unos pantalones de chándal. Solo ponte unos pantalones de chándal. Oh Dios mío, amigo… (La persona que tuvo la idea de que Tyrese y yo estuviéramos juntos allí) merece un aumento. Merece un aumento… Debería haberlo hecho, hermano (tacklear a Tyrese). Si mi mano estuviera bien, estaría lanzando golpes, lo siento«.

