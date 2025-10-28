Jake Something y Queen Aminata se coronaron en DPW Super Battle

Muy esperada estaba siendo la emisión de Super Battle, el más reciente show de DEADLOCK Pro-Wrestling, en su plataforma de streaming, desde que se celebrara el pasado día 19 en el Grady Cole Center de Charlotte (Carolina del Norte, EEUU).

Su cartel prometía, con las implicaciones de varias estrellas de distintas promotoras, y casualidad o no, todas ganaron. Aunque puede decirse que las grandes triunfadoras fueron dos: Jake Something y Queen Aminata.

El primero cerró la noche en un duelo dentro de una jaula de acero contra Adam Priest por el Campeonato Mundial DPW, y tras superar las pillerías de su rival y un intento de injerencia de Trevor Lee (contrarrestado por Andrew Everett y otros técnicos), Something recuperó el oro que nunca perdió, tras una Powerbomb desde la tercera cuerda y el consiguiente pin. Ojalá Something fuera visto en TNA con los mismos ojos.

La primera, como cuarto punto del show, también conquistó un oro, el equivalente femenil de DPW, al vencer a Nicole Matthews en un duelo algo más corto, pero igualmente intenso, donde Aminata se impuso tras evitar la «All Elite» que Matthews le escupiera vino a la cara, para a continuación patearle la cara cuando estaba apoyada contra las cuerdas y cubrirla. En las postrimerías, Dani Luna mostró sus intenciones de ser primera retadora para Aminata, antes de que Matthews le rompiera la botella de vino en la cabeza, armándose una trifulca con Emersyn Jayne, Hyan y Lena Kross también implicadas. Aminata consiguió así el primer gran título de su carrera.

► Resultados DPW Super Battle

He aquí todo lo que dio de sí DPW Super Battle.