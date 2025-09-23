En su comunicado donde informaba del inminente parón de Prestige Wrestling, William Quintana instaba a continuar apoyando, entre otras promotoras, a DEADLOCK Pro-Wrestling (DPW), paisana de la escena de la Costa Oeste estadounidense. Todo, apenas días después de que esta casa celebrara una de sus citas anuales más destacables, el torneo Carolina Classic.

Sin un recorrido notable, pues la primera edición data de 2022, y como ocurre igualmente con DPW, el Carolina Classic se ha convertido en poco tiempo en una de las justas más atrayentes del panorama «indie». Y Jake Something, el talentoso e infravalorado luchador de TNA, puede presumir de ser el primero que la gana dos veces, y de manera consecutiva, tras su victoria el pasado año.

Este 2025, Something se impuso a JD Drake en primera ronda y a Trevor Lee, Calvin Tankman y LaBron Kozone en la final a modo de lucha eliminatoria a cuatro bandas. Kozone fue el primero en caer, a manos de Tankman, quien fue el siguiente por cortesía de Lee. En última instancia, así, Something batió a Lee vía pin con su remate (The Void). Como epílogo, Something, por haberse ganado la oportunidad, retó a Adam Priest, actual Campeón Mundial DPW, a un duelo titular dentro de una jaula de acero para la próxima cita de la empresa, Super Battle. Priest batió a Something en la anterior, Beast Coast 2025.

► Resultados DPW Carolina Classic 2025

Además del mencionado torneo, en el show que nos ocupa se disputó la final de otro, el Battle Of The Best, adscrito a la lucha femenil, iniciado dos meses atrás. Queen Aminata, de AEW, salió ganadora, luego de una lucha a tres bandas contra Mei Suruga y Yuu.

He aquí todo lo que dio de sí el Carolina Classic 2025 de DPW, que tuvo lugar desde el Durham Armory de Durham (Carolina del Norte, EEUU) el 14 de septiembre, emitido por DPW On Demand el día 21.

PRIMERA RONDA DEL CAROLINA CLASSIC 2025: LaBron Kozone derrotó a Erick Stevens . En el poscombate, Stevens retó a Roderick Strong, su antiguo compañero de equipo, a un combate para Super Battle.

PRIMERA RONDA DEL CAROLINA CLASSIC 2025: Trevor Lee derrotó a Anthony Henry.

PRIMERA RONDA DEL CAROLINA CLASSIC 2025: Calvin Tankman derrotó a Cedric Alexander.

Adam Priest y Manny Lo derrotaron a Bojack y Morgan Dash .

. FINAL DEL BATTLE OF THE BEST, LUCHA A TRES BANDAS: Queen Aminata derrotó a Mei Suruga y Yuu .

. FINAL DEL CAROLINA CLASSIC 2025, LUCHA ELIMINATORIA A CUATRO BANDAS: Jake Something derrotó a Trevor Lee, Calvin Tankman y LaBron Kozone.

#ANDNEW 👑

BACK TO BACK 2024 & 2025

DPW Carolina Classic Winner



Jake Something

Event: DPW Carolina Classic ’25

Date: 09/14 / Air Date: 09/21 pic.twitter.com/dCl5HhdYxG — DEADLOCK Pro Wrestling (@deadlockpro) September 22, 2025