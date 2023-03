Stone Cold Steve Austin es ampliamente considerado como una de las estrellas más grandes y populares en la historia de la WWE. Es un miembro del Salón de la Fama WWE y fue uno de los pilares de la Attitude Era, donde se convirtió en la cara de la empresa, rivalizando con tipos como The Rock, Triple H, The Undertaker y otros, las cuales ayudaron a consolidar a la compañía en la década de los 90.

► Jake Roberts agradeció a Steve Austin por ayudarle en su carrera

Su ascenso a la prominencia comenzó en 1996 cuando ganó el torneo King of the Ring y allí dijo su famosa frase “Austin 3:16”. El eslogan rápidamente se convirtió en un fenómeno, apareciendo en camisetas, gorras y otros productos, y ayudó a impulsar a Austin al estrellato. Sin embargo, el seis veces Campeón WWE inicialmente no era visto como un estelarista en sus primeros años en la WWE.

Durante una aparición reciente con Cafe de Rene, el miembro del Salón de la Fama WWE, Jake “The Snake” Roberts, confirmó que Steve Austin le había agradecido por ayudarlo con su carrera. También reveló que Vince McMahon inicialmente no vio a The Rattlesnake como la cara de la WWE

“Sí, ha demostrado su amor varias veces, hombre. Quiero decir que en ese momento nadie creía en él excepto yo. Vince no pensó que era de calibre de un evento principal. Y luego salió y cortó esa entrevista de mier** y, ya sabes, el resto fue historia de mier**.”

Steve Austin se retiró de la competición activa en WrestleMania 19 en el 2003, aunque en abril del año pasado volvió a competir por primera vez en 19 años cuando derrotó a Kevin Owens en WrestleMania 38, y aunque habían planes de que apareciera en la edición de este año, finalmente eso no ocurrirá.