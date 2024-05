Jake Roberts: «Roddy Piper me apuntó con una pistola»

El miembro del Salón de la Fama Jake «The Snake» Roberts se acerca de la leyenda «Rowdy» Roddy Piper para hablar sobre el uso de armas entre luchadores de WWE.

No es la misma situación pero Piper usaba su popular chamarra para evitar ser apuñalado. Para bien y para mal, eran otros tiempos en el mundo y en el wrestling.

► Jake Roberts de Roddy Piper

«Piper, seguro (que llevaba un arma). No se me ocurre nadie más. Es decir, no pienso en esas cosas. Seguro que Ole [Anderson] sí. Hay otros».

«Sólo Piper… le había sacado una serpiente. Y él abrió su maletín y sacó esa pistola, la tenía en mi cara. Y estaba temblando como una hoja, no estaba bromeando. Esto fue en Mid-Atlantic. Me había hecho con esa serpiente… No recuerdo quién me tendió la trampa. Oh, alguien me tendió una trampa para ponerle la serpiente a Piper. Me instaron a hacerlo y me ayudaron a ponerlo de espaldas a mí».

Cuando habla de Mid-Atlantic, «The Snake» se refiere a primeros de la década de 1980, época en ambos compartieron las cuerdas en 12 ocasiones.

Y la segunda parte y primeros de 1990, lucharon en WWF un total de 6 veces, pero las más destacadas fueron dos Royal Rumble. Tuvieron 3 manos a mano en House Shows.

On This Day in JCP TV History – 1982 Right when it looks like Jake Roberts is ready to go for the kill on Roddy Piper, Sgt. Slaughter makes his presence felt. Before Piper can do anymore damage to the Snake, Ricky Steamboat runs him off. pic.twitter.com/Y983iqnnM9 — The Mid-Atlantic Championship Podcast (@MidAtlanticPod) June 26, 2022

Estas recientes declaraciones de Roberts nos recuerdan las que realizó a mediados de 2023 criticando a Piper:

«Roddy Piper también se negó a perder limpiamente ante Bad News Brown, lo que causó muchas frustraciones para Brown y finalmente contribuyó a su decisión de dejar WWE. Sin embargo, antes de partir, tuvo un tiempo mucho más fácil trabajando conmigo. Nunca fui de meterme en dramas, amigo. Nunca lo fui. Tal vez debería haberlo sido, pero no lo era… Pero escuché que Piper no se dejaba vencer por nadie, no se dejaba planchar por ninguno de sus rivales, lo que para mí es simplemente ridículo. ¡Es un espectáculo, hombre!

«Si tu desempeño no es lo suficientemente bueno como para que puedas ayudar a impulsar a alguien más, entonces tu desempeño debe ser bastante débil. Siempre había escuchado sobre la reputación de Piper de andar haciendo política tras bambalinas. Pero cuando se trataba de esto, el más famoso político de backstage era Hulk Hogan. Aunque nunca tuvimos problemas entre nosotros. A pesar de que los tres hombres tendíamos a ser muy francos y a hablar sin filtro, nos llevábamos bien. No sé si fue por respeto o simplemente porque no estuvimos en rivalidad televisiva durante su tiempo en la empresa».