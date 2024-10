Jake Roberts responde a Cody Rhodes: «Quizá le patee el trasero»

No solo Conor McGregor, también Jake «The Snake» Roberts contesta a las recientes palabras de Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible de WWE. Recordemos lo que decía el «American Nightmare» solo unos días atrás cuando le preguntaban por su lucha de ensueño:

«Bueno, suelo cambiar mi respuesta con frecuencia, esto es un tema muy polarizante para la gente en redes sociales. Así que siempre me gusta decir que la respuesta puede variar mucho. Pero recientemente he pensado en cómo soy como luchador y supongo que como personaje y cómo encajaría en WWE, de veras me hubiera gustado luchar con Jake ‘The Snake’ Roberts. Porque Jake ‘The Snake’, cuando era tipo malo, era diferente, era una amenaza psicológica. No gritaba, no hacía las típicas promos grandilocuentes de los años 80. Realmente era siniestro, como si estuviera adelantado a su tiempo».

► Jake Roberts responde a Cody Rhodes

The Snake Pit, el podcast del miembro del Salón de la Fama, fue el escenario donde el manager de AEW contestó:

“Se siente muy bien, tengo que decírtelo. Estaría interesado en esa lucha, sin duda. Sabes, ya he luchado contra su hermano y su padre, así que también podría patearle el trasero a él.»

No parece probable que ocurra pero la última vez que Jake Roberts luchó fue en 2018.

De acuerdo a los registros de Cagematch, el veterano compartió el cuadrilátaero en 27 ocasiones con el padre del campeón, Dusty Rhodes, en los ochenta y los noventa. Entre ellas, encontramos cinco manos a mano. También participaron en Royal Rumble 1990. Así mismo, lo hizo con Dustin Rhodes, entonces conocido como Goldust, en 13, siendo 5 luchas individuales, una de ellas en Raw en 1996. Compartieron el ring en Survivor Series ese mismo año y también en Royal Rumble 1997.