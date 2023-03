Jake Roberts quiere una batalla verbal con MJF

”Sí, (la carrera de MJF como Campeón del Mundo) definitivamente podría (ser comola que hubiera tenido Piper). Roddy era otro de esos tipos que no necesitaban cinturón. Pero si Vince (McMahon) hubiera visto la luz y hubiera trabajado con Piper, creo que hubiera sido increíble porque Viper era un personaje tan fuerte“. Finalizando el 2022, Jake Roberts se deshacía así en elogios hacia MJF. Pero no tenemos que irnos realmente hasta entonces pues más recientemente ha vuelto a hacerlo mientras hablaba en su The Snake Pit.

> Jake Roberts desafía a MJF

“Tiene mucho talento, solo espero que mantenga la cabeza bien encuadrada… Definitivamente tiene las habilidades del micrófono, no hay duda de eso y está demostrando que puede subir al ring. Entonces, tienes que empujarlo hacia arriba, bastante lejos. No es el, no es el mejor, pero está bastante cerca. Necesita pulimento“.

Pero es interesante apuntar que la buena opinión que ‘The Snake’ tiene del Campeón Mundial de Peso Completo AEW no significa que no le gustaría verse las caras con él. Obviamente, no en un combate, pero sí en una batalla verbal. ¿Y quién puede decir que no sería realmente interesante? Lamentablemente, parece bastante improbable que suceda.

“Él y yo podríamos romper el tejado. Aprendería que quedar segundo no es tan malo”.

Aunque una manera de que ocurriese sería que Lance Archer, luchador de la misma compañía manejado por Jake Roberts, se convirtiera en contendiente al título máximo. No quizá durante una larga rivalidad, porque tanto él como MJF son rudos, pero ¿por qué no ocasionalmente? Entonces sí podría darse ese enfrentamiento al micrófono.

