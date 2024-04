Jake Roberts: «Ojalá pudiera seguir luchando…»

Jake Roberts tuvo su último combate el 2 de septiembre de 2018 ante un luchador llamado IamThePROVIDER en BBOW No Limits Pro Wrestling. Fue un retiro demasiado tardío, según explica en un episodio reciente de The Snake Pit.

► El retiro de Jake Roberts

«Sabes, supe que era hora de retirarme, probablemente en el ’97 o ’98. Pero simplemente no podía parar, amigo. Solo quería más. Y me siento mal por haber salido al ring cuando ya no podía hacer lo que solía. Pero has visto a todos los tipos hacerlo. Sabes, los veteranos lo hacen, ¿quién me viene a la mente? Hacksaw [Jim Duggan]. Ya sabes, Hacksaw hace mucho caminar y hablar en el ring. Pero no está recibiendo golpes, y es solo una sombra de lo que solía ser.

«Pero sabes, vuelves al ring porque crees que puedes hacerlo. Y luego, cuando estás allí, te das cuenta de que no puedes. No tienes el aliento, no tienes la fuerza. Simplemente no puedes, tu cuerpo no lo permite. No importa cuánto tengas en tu corazón, tu cuerpo simplemente no puede rendir«.

«The Snake» también explica que aún siente ganas de luchar:

«Pensé que lo haría hasta que ya no quisiera hacerlo más. Y el problema es que siempre querrás hacerlo. Quiero decir, hasta el día de hoy desearía poder hacerlo. Me encantaría tener una lucha más, pero sé que no puedo. Y eso me enfurece».

Y comenta cómo alivia esa picazón:

«Cada vez que vas al ring, ayuda un poco. Todavía tienes la oportunidad de sentir esa emoción, esa adrenalina. Incluso como mánager, lanzando un puñetazo o dando un lariat. Ya sabes, es una descarga de adrenalina.»