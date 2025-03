Pocos villanos más completos que Jake Roberts han pasado por WWE, en uno de esos casos de iconos de la industria que nunca consiguieron ganar un título mundial allí.

Con su carisma y desempeño sobre el ring, Roberts pudo conjugar interesantes rivalidades junto a numerosas caras actuales de WWE, en una tendencia a comparar eras que ya veíamos tres años atrás, antes del definitivo repunte de popularidad de la compañía. Por entonces, Roberts escogió a dos Superestrellas.

«Randy Orton o Drew McIntyre. Siempre he apreciado mucho a la familia Orton, luché contra Bob Orton y vi luchar al padre de Bob. Creo que Randy tiene un talento tremendo y hay algo que él hace que no es del todo perfecto y no sé qué es. Así que quiero entrar al ring y sentirlo. Sé la única experiencia que tengo con él. Sabes, por supuesto, recibí su remate y me sentí bien haciéndolo, ¿sabes? Y cualquiera con quien me sienta así, sé que puedo divertirme mucho y experimentar algunas cosas que no he tenido».