Jake Roberts evalúa la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39

Tan enorme fue la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39 que casi dos meses después continuamos hablando de ella. En esta ocasión a través de las recientes declaraciones de Jake Roberts en el podcast Wrestling Perspective. No comparte su opinión tanto con respecto a si fue o no una buena decisión sino que habla de cómo funciona Vince McMahon cuando lo fans esperan que suceda algo en WWE.

► Jake Roberts, Cody Rhodes y WrestleMania 39

“Bueno, conociendo a Vince McMahon, ya podía haber predicho que eso iba a suceder. Porque todos sabían que Cody Rhodes iba a ganar, y si todos lo estaban pidiendo. Vince va a hacer justo lo contrario, ¿sabes? No quiere que nadie le dicte lo que tiene que hacer. En términos de negocios, decepcionó a mucha gente. No creo que haya perjudicado a Cody. Pero, vaya, le lanzaron de todo menos la cocina. Pero en algún momento cercano, le darían el título a él“.

The Snake también agradece al American Nightmare y AEW por permitirle trabajar en la empresa en 2020:

“Lo que AEW me brindó fue la posibilidad de regresar y subir al ring para hacer esa promo con Cody. Significó muchísimo para mí poder estar allí de nuevo, sentir las cuerdas, la lona, oler ese ambiente. Fue una sensación increíble que experimenté y realmente aprecio eso”.

Cody Rhodes se encuentra rivalizando actualmente con Brock Lesnar, habiendo obtenido cada uno una victoria en un Evento Premium en Vivo de WWE, por lo que se espera que tengan una tercera lucha, idea que el ex All Elite puso sobre la mesa en el Monday Night Raw de esta pasada noche. También hemos sabido que la compañía no se ha olvidado de su rivalidad con Roman Reigns y que ambos van a tener una revancha en algún momento.