Jake Roberts: «WWE: Unreal hará mucho daño»

El 29 de julio, WWE va a lanzar la serie documental WWE: Unreal en Netflix. Según la sinopsis oficial, se sumerge por primera vez en la sala de guionistas de la compañía, donde el drama es tan intenso fuera del escenario como bajo los focos. Así mismo, se promueve: «este programa les dará incluso a los fans más acérrimos una mirada dentro de la liga de lucha libre que nunca antes han visto».

► Jake Roberts critica WWE: Unreal

En cuanto los episodios se presenten al público no van a faltar las opiniones, pero de momento ya son varios quienes han querido pronunciarse sobre este proyecto. No solo fanáticos pues ya supimos que Stone Cold Steve Austin no está interesado. Y ahora también que él no es el único miembro del Salón de la Fama en sentirse de esa manera. Esto dice Jake «The Snake» Roberts:

“Bueno, ya han hecho de todo y han ganado dinero con ello. También podrían hacer eso», comienza apuntando el veterano. Él cree que revelar cómo se hace “la salchicha”, por así decirlo, podría disminuir el interés de los fans en los personajes y narrativas que se presentan en pantalla_ “Creo que es una tontería. No creo que ese producto genere jamás suficiente dinero como para compensar el daño que causará. Esa es solo mi opinión.”