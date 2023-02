Jake Paul y ‘la maldición Drake’

Jake Paul ha compartido sus pensamientos sobre si la infame “maldición de Drake” fue o no un factor en su derrota contra Tommy Fury.

En la rueda de prensa posterior al combate, se le preguntó a Paul si era consciente de que Drake había apostado 400.000 dólares por él y si eso podría haber afectado a su rendimiento.

“Joder, esto es culpa de Drake“, exclamó Paul. “Drake, hermano, ¿por qué me has hecho esto? No, es culpa mía. Pero 400.000 dólares no son nada para él, así que… pero ha ganado mucho más dinero apostando por mí antes, así que probablemente ahora esté a mano. Lo siento Drake, voy a conseguir esa ‘W’ en la revancha“.

Es probable que “The Problem Child” tenga razón al afirmar que la pérdida de dinero es poco preocupante teniendo en cuenta la regularidad con la que el canadiense realiza grandes apuestas en los combates, pero varias derrotas anteriores desataron las especulaciones de los aficionados de que podría existir una “maldición Drake” para los púgiles a los que respalda.

A pesar de sufrir la primera derrota de su carrera boxística, Paul dio buena cuenta de sí mismo contra Fury y protagonizó el momento más significativo del combate con un derribo en el octavo asalto. A ninguno de los dos púgiles le faltarán opciones de enfrentamiento en el futuro, pero parece que ambos están interesados en reservar una revancha para un futuro próximo.