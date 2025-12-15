Jake Paul y Anthony Joshua hablan: «Habrá un KO»

El 19 de diciembre, Anthony Joshua y Jake Paul se enfrentarán en un combate de boxeo que tiene al mundo entero del deporte en vilo. A falta de cuatro días para lo que sea que vaya a suceder, los dos púgiles hablan cara a cara.

► Jake Paul

El no favorito

“Es lógico que me den como no favorito. Está aquí un campeón olímpico y dos veces campeón del mundo del peso pesado. Pero he sido el underdog toda mi vida. He tenido que pelear por todo lo que he conseguido. Mis mejores actuaciones han sido cuando nadie creía en mí. No miro las apuestas. Sé de lo que soy capaz y sé el trabajo que he hecho.”

El peso de Joshua

“No estoy de acuerdo con que baje a 245 libras. Está quitándose su mayor ventaja contra mí, que es la potencia. Cuando está más ligero, sus golpes no tienen el mismo impacto. Pero es su plan. Para mí el peso no va a decidir la pelea: la van a decidir las habilidades.”

Las habilidades de Joshua

“Es un gran peleador, medallista olímpico, claro que sí. Pero es un boxeador bastante básico. Ha llegado donde está por su tamaño y su potencia. Cuando peleó con Usyk se vio claro: las habilidades ganan peleas. Por eso me he unido al equipo de Usyk para mejorar las mías.”

¿Necesita noquearlo para callar bocas?

“Hasta cierto punto, sí. Tengo que ir ahí, pasarle por encima, hacerle daño y demostrar que puedo conectar ese derechazo que dicen que es mi única arma.”

Sobre el combate

“No creo que esto llegue a los ocho asaltos. Alguien va a quedarse dormido.”

Las críticas por aceptar la pelea

“Mi vida, mis decisiones. Yo vivo con ellas.”

El dinero

“Siempre ha sido por dinero, al 100%. Entendí el negocio desde el primer día. Esto es dinero, legado, guerra. Vamos a la guerra por todo.”

Sobre que lo llamen “youtuber”

“No me ofende. Los youtubers ganan más dinero que muchos boxeadores. Soy empresario, inversor, influencer, boxeador, CEO, fundador de MVP, hombre de fe. Soy todo eso. La gente intenta meterme en una caja porque no sabe dónde colocarme.”

Si Joshua lo subestima

“Es un error enorme subestimarme. En el papel parece que voy a morir en el primer asalto, y por eso me encanta. Tengo al mundo del boxeo exactamente donde lo quiero. Cuando le gane el viernes, el que se va a reír voy a ser yo.”

El tamaño de Joshua

“Mirarle al pecho fue para la foto, para mostrar la diferencia de tamaño. Eso es todo.”

La presión

“La presión es toda suya. Yo peleo libre. No tengo nada que demostrar. Si gano los primeros asaltos, será él el que empiece a venirse abajo.”

Sobre la fe

“Sé que Dios está conmigo. Puedo entrar al ring sin miedo porque tengo fe.”

Predicción

“Lo voy a noquear en el quinto o sexto asalto.”

► Anthony Joshua

Sobre bajar de peso

“Me siento genial. Ha sido una bendición disfrazada porque me ha obligado a exigirme más de lo normal. Si no fuera por este reto, habría entrenado como siempre. Ahora me siento mejor que nunca.”

Jake Paul como boxeador

“Veo a alguien que está intentando perfeccionar sus habilidades de boxeo. Es uno de los caminos más difíciles: golpear, moverte, no recibir golpes, buscar el KO. Lo respeto.”

Comparación de niveles

“Él va a enfrentarse a alguien que lleva 17 o 18 años haciendo exactamente eso. ¿Está a mi nivel? No. Y lo digo con respeto. No sería honesto conmigo mismo si dijera que sí.”

El ambiente en el estadio

“La energía en ese recinto será increíble. Los ring walks van a ser legendarios. La gente que esté allí vivirá algo especial.”

El aspecto mental

“Con Jake no es solo físico. Tengo que ganarle mentalmente. Si rompo su mentalidad, rompo a Jake. No es solo el cuerpo, es el alma.”

Sobre noquearlo

“Lo sé. Está escrito. Es destino. No necesito explicarlo. Estoy completamente seguro.”

El miedo a ser noqueado

“No. Él probará mi resistencia y yo probaré la suya.”

El respeto tras la pelea

“No me cae mal Jake. Somos competidores. Después del combate podemos hablar, aprender y hasta hacer negocios juntos.”

Predicción

“Él buscará la derecha y yo le conectaré la izquierda. ¿Más de un asalto? Solo Dios lo sabe.”

