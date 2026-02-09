Jake Paul se retracta tras duro insulto a Bad Bunny; Logan Paul apoya al Conejo Malo

El día de ayer, Bad Bunny estuvo en el Super Bowl como atracción del entretiempo del partido que finalmente terminaron ganando los Seattle Seahawks con marcador de 29 a 13 ante los New England Patriots.

► Jake Paul y Logan Paul se retractan y apoyan a Bad Bunny tras su aparición en el Super Bowl de la NFL

Su actuación musical estuvo marcada no solo por el idioma español y de buenas canciones y buenos ritmos, sino también, por una puesta en escena en donde reivindicó con gran amor y pasión el orgullo de ser latino.

Sin embargo, no todos piensan igual. Antes del entretiempo, el reconocido boxeador y celebridad de Internet, Jake Paul, hermano de la celebridad y Superestrella WWE, Logan Paul, emitió dos duros tuits en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde destrozó a Bad Bunny y le lanzó un duro insulto, diciendo que era un falso ciudadano estadounidense. Estas fueron sus palabras:

Purposefully turning off the halftime show Let’s rally together and show big corporations they can’t just do whatever they want without consequences (which equals viewership for them) You are their benefit. Realize you have power. Turn off this halftime. A fake American… — Jake Paul (@jakepaul) February 8, 2026

“Apagar intencionalmente el show de medio tiempo.

«Unámonos y demostremos a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (que para ellas se traducen en audiencia). Tú eres su beneficio. Date cuenta de que tienes poder.

«Apaga este show de medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando en el Super Bowl, que públicamente odia a Estados Unidos. Yo no puedo apoyar eso”.

Ante esto, en X se le puso la siguiente nota de corrección a las palabras de Jake:

The problem with my tweet is the word fake being misinterpreted he's not a fake citizen obviously bc hes Puerto Rican and I love Puerto Rico and all Americans who support the country Moreso Bunny is fake bc of his values and criticism of our great country — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

“Las personas que viven en Puerto Rico han sido identificadas como ciudadanos de Estados Unidos desde 1917.

«Además, Jake Paul, quien vive en Puerto Rico desde 2021, técnicamente seguiría calificando como ciudadano estadounidense”.

Ante la ola de críticas, Jake Paul empezó a recular y escribió dos tuits. El siguiente:

To clarify: I wasn’t calling anyone a “fake citizen” because they’re from Puerto Rico. I live in Puerto Rico, and I love Puerto Rico. I have used my platform to support Puerto Rico time and time again and will always do so. But if you’re publicly criticizing ICE who are doing… — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

Guys i love bad bunny idk what happened on my twitter last night ?? wtf — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

“El problema con mi tuit fue que la palabra ‘falso’ se malinterpretó.

«No es un ciudadano falso, obviamente, porque es puertorriqueño, y yo amo Puerto Rico y a todos los estadounidenses que apoyan al país.

«Más bien, Bunny es ‘falso’ por sus valores y por sus críticas a nuestro gran país».

Y este, después de la gran presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el Super Bowl 2026:

«Para aclarar: no estaba llamando a nadie ‘ciudadano falso’ por ser de Puerto Rico. Yo vivo en Puerto Rico y amo Puerto Rico. He usado mi plataforma para apoyar a Puerto Rico una y otra vez, y siempre lo haré.

«Pero si públicamente estás criticando a ICE, que está haciendo su trabajo, y mostrando abiertamente odio hacia Estados Unidos, voy a hablar al respecto. Punto. Esa es la misma razón por la que señalé a Hunter Hess.

«Si te beneficias de un país y de la plataforma que este te da, pero al mismo tiempo lo irrespetas públicamente, a eso es a lo que me refiero cuando digo ‘ciudadano falso’.

«Y sí, estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio. Ama a Estados Unidos”.

Logan Paul también salió a hablar del tema, aunque, sorpresivamente, apoyó a Bad Bunny y dijo estar de acuerdo con su aparición en el Super Bowl:

I love my brother but I don’t agree with this Puerto Ricans are Americans & I’m happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island https://t.co/yCsuwa79gk — Logan Paul (@LoganPaul) February 9, 2026

“Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto.

Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegra que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que sale de la isla”.

Eso, incluso cuando una hora antes había dicho «NO» cuando le preguntaron si estaba emocionado por el show del medio tiempo de la NFL.

Después del tuit de Logan, Jake se retractó así públicamente:

“Gente, amo a Bad Bunny, no sé qué pasó en mi Twitter anoche 🤷‍♂️ wtf”.

Damian Priest se mostró feliz del cambio de mentalidad de Logan Paul:

Very kind of you to say. You have a platform that can actually mean something to many. Thank you https://t.co/IdrS240NlL — Damian Priest (@ArcherOfInfamy) February 9, 2026

“Muy amable de tu parte decir eso. Tienes una plataforma que realmente puede significar algo para muchas personas. Gracias”.

Ante esta situación, muchos aficionados y analistas de lucha libre han opinado que la retractación de los hermanos Paul pudo haber llegado tras un regaño de WWE.

Recordemos que Logan ha hecho de la lucha libre su principal trabajo, a tiempo casi que completo, y Jake quiere luchar en WWE. Además, el día de ayer se confirmó que Bad Bunny retornará a WWE pronto y tendrá una gran lucha en WWE WrestleMania 42.

Además, no olvidemos que la rivalidad entre Bad Bunny y los hermanos Paul nació porque Bad Bunny es un fiel amante y defensor de su país, Puerto Rico, y ha criticado duramente a Logan Paul, porque asegura que Logan llegó a gentrificar Puerto Rico, dado que la celebridad vive hace años en la Isla del Encanto para pagar menos impuestos. Esto no le ha gustado a Logan, quien también le ha respondido duramente; así las cosas, ambos son enemigos en la vida real...

Además, en enero del año pasado, Logan Paul lanzó un reto a Bad Bunny vía Instagram. Cuando el Conejo Malo dijo que quería poner su vida en riesgo nuevamente entrando al ring, Paul le respondió: «Entonces entra al ring conmigo». ¿Lucharán en WrestleMania 42?

¿Harán las paces ahora que los hermanos Paul han demostrado una actitud más suave y positiva hacia Bad Bunny? Estén atentos a SÚPER LUCHAS.