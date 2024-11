Jake Paul es el hombre del momento. Mucho se habla de él tras su victoria en la polémica y criticada pelea de boxeo profesional ante Mike Tyson en días recientes, que fue vista por millones de personas en Netflix a nivel global y que generó 18 millones de dólares en taquilla.

Recientemente, Jake apareció en el video podcast IMPAULSIVE de su hermano, Logan Paul, y allí reveló quien le gustaría llegar a WWE, pero no a luchar, sino para ser mánager de su hermano, ex Campeón de los Estados Unidos WWE, porque no considera tener el tiempo necesario para entrenar y luchar. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jake Paul tiene esta idea para llegar a WWE como mánager de su hermano, Logan Paul

Jake Paul: «Me encantaría unirme a WWE. Pero me gustaría ser tu… sí… Quisiera ser tu Paul Heyman. No quisiera luchar tanto. Podría hacer algunas cosas, pero preferiría ser tu socio comercial o algo así.»

Logan Paul: «Bueno, hermano, yo voy a intentarlo. Voy a intentarlo, y tal vez si te retiras, te conviertes en campeón mundial y luego te retiras, y yo sigo luchando, podrías ser como mi mánager.»

Jake Paul: «¿Por qué no podría unirme a WWE ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo ahora?»

Logan Paul: «Supongo que podrías hacerlo ahora. Solo que consume mucho tiempo.»

Jake Paul: «Sí, eso es cierto. Pero sí, hagámoslo. Tú vas a convertirte en campeón de WWE».

Jake Paul: «Creo que sí. Quiero decir, hermano, el objetivo final sería que yo me convierta en campeón de WWE, que tú te conviertas en campeón de boxeo y que tu novia Jutta Leerdam gane el oro olímpico».

Jake Paul: «Sí, simplemente tendríamos todos los cinturones… del mundo. Deberíamos retirarnos después de eso».