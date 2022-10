Jake Paul envía mensaje a Dana White

El YouTuber convertido en boxeador profesional Jake Paul quiere escuchar lo que Dana White tiene que decir después de derrotar a Anderson Silva.

Durante su conferencia de prensa posterior al combate, Paul llamó a White tras la victoria sobre Silva.

«¿Dana? ¿Dana? ¿Dana? Hermano, dijiste que no haría esto… ¡Y lo hice!» Dijo Paul. «Y con éxito. Pero, ya sabes, está escondido. Ya sabes, está tratando de hacer todo lo posible para detener mi carrera, para sabotear mis peleas. Me odia. Odia lo que estoy haciendo. Odia que esté exponiendo su negocio. Ahora, ya sabes, vamos a unirnos y crear una Asociación de Luchadores Unidos para ayudar a los luchadores de la UFC… A todos los luchadores de MMA y boxeadores. Para conseguir más sueldo para los luchadores y asistencia sanitaria a largo plazo. Esa es una gran, gran empresa que he querido hacer durante todo el tiempo de mi carrera».

Paul lleva mucho tiempo pidiendo a White y a la UFC que aumenten el sueldo de los luchadores y mejoren los beneficios de el elenco. Él y Silva se unirán para hacer un sindicato de luchadores tras acordar una apuesta antes de la pelea.

Antes de la pelea de Silva, Paul acusó a White y a la UFC de intentar sabotear el evento. Alegó que White le había enviado a él y a su promoción cartas de «cese y desistimiento» después de utilizar imágenes de la UFC en la publicidad. Paul también tiene supuestamente prohibido asistir a los eventos de la UFC, aunque White no ha confirmado si esto es cierto o no. El año pasado asistió al UFC 261 en Jacksonville, Florida, y fue recibido con un mar de abucheos por parte del público.

A la luz de la mayor victoria de su carrera como boxeador, Paul no está dejando de lado a White por sus comentarios pasados, y las tensiones entre ambas partes siguen en ebullición.