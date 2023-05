Jake Paul da la bienvenida aFrancis Ngannou a PFL

Jake Paul está contento de tener a Francis Ngannou como compañero en la PFL. Los funcionarios anunciaron la firma del ex campeón de peso completo de UFC.

La noticia de la firma de Ngannou con PFL ha sido bien recibida por muchos en la comunidad de las artes marciales mixtas, incluyendo a Jake Paul. Como uno de los peleadores más destacados en la división de peso completo, Ngannou es un gran activo para la PFL y su presencia en la compañía sin duda aumentará la emoción y el interés en los eventos de la PFL.

Jake Paul, quien va a hacer su debut en las artes marciales mixtas, está emocionado de tener a Ngannou como compañero en la PFL y espera verlo competir en el octágono. En general, la firma de Ngannou con la PFL es una gran noticia para la compañía y para los fanáticos de las artes marciales mixtas en todo el mundo.

Paul recurrió a Twitter para dar la bienvenida a Francis Ngannou a la PFL. El famoso peleador y personalidad de las redes sociales expresó su entusiasmo por la firma de Ngannou con la PFL y le dio la bienvenida a la compañía.

The baddest man in the planet has officially joined. pic.twitter.com/nfQlh9R4ru

— Jake Paul (@jakepaul) May 16, 2023