Jake Paul analiza Francis Ngannou vs Tyson Fury

Mientras la estrella de YouTuber convertida en boxeador Jake Paul sigue esperando su próximo desafío, el «Niño Problema» estará muy atento a lo que su compañero Francis Ngannou, fichado por la Liga de Luchadores Profesionales, pueda aportar contra el campeón de boxeo Tyson Fury en octubre.

Aunque tanto Jake Paul como Francis Ngannou han firmado recientemente con la PFL, ninguno de los dos tiene todavía un combate reservado con la promoción. Tras vencer a Nate Díaz por decisión unánime en su último combate de boxeo, el YouTuber está encantado de ver la acción desde la distancia mientras el «Depredador» y Tyson Fury se enfrentan dentro de dos meses.

► Jake Paul elogia a Francis Ngannou

En una entrevista con TNT Sports (transcrita por The Mirror), Paul dejó a un lado la basura y elogió a Francis Ngannou por tomar el control de su carrera y encontrar mejores oportunidades para sí mismo fuera de la UFC. Sin embargo, el Problem Child todavía cree que el ex campeón de la UFC va a tener las manos llenas contra un boxeador de alto calibre como Fury.

«Estoy muy contento de que Francis tenga su oportunidad y de que demuestre a otros luchadores, sobre todo de la UFC, que pueden salir de ahí y abrirse camino. Por fin está recibiendo la paga que se merece, pero sin duda va a ser un reto difícil».

► Jake Paul espera una pelea emocionante entre Ngannou y Fury

Mientras analizaba el enfrentamiento, Jake Paul también señaló cómo el temible poder de nocaut de Ngannou podría poner en apuros a Fury, aunque el boxeador también está más que acostumbrado a lidiar con este tipo de pegadores potentes. En definitiva, el púgil de 26 años sólo espera un buen y emocionante combate entre ambos pesos pesados.

«He luchado contra todos esos luchadores de MMA y ninguno de ellos ha podido hacer nada contra mí. Tyson va a echar humo, pero Francis tiene ese poder de noqueo de un solo golpe, así que veremos si puede derribar a Tyson. Va a ser una buena pelea y estoy emocionado por ella».

► Mike Tyson está del lado de Ngannou

Francis Ngannou no está solo en su misión de vencer a Tyson Fury, y cuenta con la mejor ayuda disponible para lograr su objetivo. Con la leyenda del boxeo Mike Tyson de su lado, el Depredador parece estar muy bien acompañado de cara al combate. De hecho, el propio «Iron Mike» compartió su opinión sobre el combate en una entrevista con First Take.

«Vamos a trabajar y vamos a esforzarnos al máximo para este combate en particular. Definitivamente creo que va a ser una pelea más dura de lo que cualquiera piensa.»