Jake Hager: «Tony Khan es un comunista anti Trump»

El reconocido peleador de MMA y luchador profesional, Jake Hager, más conocido como Jack Swagger durante su paso por WWE, rompió el silencio y se vue lanza en ristre en contra de AEW y de su presidente, Tony Khan.

Y es que Hager, quien terminó su contrato con AEW en mayo de este año, empresa en donde nunca pudo sobresalir, ha revelado que los motivos detrás de su poco éxito en AEW fue porque a su entonces jefe, Tony Khan, no le gustaba que este mostrara su apoyo hacia Donald Trump, actual presidente electo de los Estados Unidos. Estas fueron las interesantes palabras de Jager en una entrevista con News4JAX The Local Station:

► Jake Hager acusa a Tony Khan de hacerle matoneo en su trabajo por sus posturas políticas

«Tony Khan inicialmente se opuso a traerme a la empresa. Tengo que darle crédito a Chris Jericho por asegurar mi lugar en el roster de AEW. Fue increíble. Chris Jericho es el mejor de todos los tiempos, sí, uno de mis favoritos. Que él me trajera y dijera que yo era su elección, fue un gran cumplido. Tony no me quería allí, pero Chris dijo que me quería, y fue fantástico.

Disfruté mi tiempo trabajando con Jericho, pero mi relación con Tony Khan se deterioró con el tiempo. Me silenció por mis opiniones políticas. Tony Khan es alguien que amenazó mi trabajo si no dejaba de apoyar públicamente a Donald Trump. Es un comunista.

Mantengo mis comentarios y afirmo que no hice nada malo. Sin embargo, tengo que aceptar que mi naturaleza franca llevó a repercusiones, incluida la cancelación de mi participación en un show independiente».