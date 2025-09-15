Jake Hager duda en que WWE lo traiga de vuelta

Jake Hager, conocido como Jack Swagger en WWE, abandonó AEW en junio del año pasado. Desde entonces, ha participado en varios combates a nivel independiente, pero se podría decir que ya prácticamente se ha alejado de la industria puesto que no tiene planes de firmar con alguna empresa de lucha libre para trabajar a tiempo completo.

► Jake Hager salió de AEW en el 2024

Durante una entrevista reciente con Sportskeeda, le preguntaron a Jake Hager si los fans podrían verlo regresar una noche para el Royal Rumble, pero su respuesta fue un contundente no, y explicó que cree que no había interés por parte de la WWE en traerlo de vuelta.

«No. No creo que les caiga muy bien a quien sea que programe el Royal Rumble».

Hager no ha competido en un ring de la WWE desde 2017, donde estuvo una década trabajando como Jack Swagger, logrando el Campeonato Mundial Peso Completo, el Campeonato ECW y el Campeonato de los Estados Unidos. Conocido por sus credenciales en la lucha libre amateur y el cántico «We The People» que se convirtió en un favorito del público, fue un personaje habitual en la programación de la WWE. Cuando salió de allí, Hager entró en el mundo de las MMA y firmó con Bellator, donde se mantuvo invicto en sus primeras peleas, y en 2019, dio el salto a AEW y se unió al Inner Circle de Chris Jericho, trabajando como el ejecutor de la facción, aunque su tiempo en televisión disminuyó notablemente con la disolución del grupo, hasta que se dio su salida el año pasado.