El ex luchador de AEW, donde formó parte de The Inner Circle y la Jericho Appreciation Society, o WWE Jake Hager elogia el trabajo de impulso de Chris Jericho, el actual Campeón FTW en la casa Élite, así como también maestro de «The Redwood» Big Bill y «The Bad Apple» Bryan Keith como «The Learning Tree».

► Jake Hager de Chris Jericho

«Aquí está lo que me gusta de esto. ¿Viste a Triple H promoviendo a nuevos chicos? ¿Viste a Undertaker promoviendo a nuevos chicos? ¿Viste a algún chico de alto nivel, que haya estado en el negocio tanto tiempo como Jericho, promoviendo a alguien? ¿Sting promovió a alguien? No. [Jericho] está tratando de construir. Lo entiende. Me vuelve loco que nadie hable de esto. Él está promoviendo a estos chicos. Les está poniendo su sello. ¿Hizo que Orange Cassidy se volviera popular? Quiero decir, vamos. Soy parcial, pero creo que el hecho de que sea tan desinteresado al construir esta compañía. Olvídalo», comenta Hager en No Shave Man Cave.

El ex Jack Swagger abandonó la compañía en mayo y desde entonces es agente libre. Únicamente ha tenido dos combates. El primero fue el 1 de junio ante Rhett Titus en el evento Voltage Wrestling Night At Meritus Park. El segundo fue el 6 de julio contra James Storm en BCW United We Stand.

A su vez, Jericho ha estado rivalizando con HOOK, Katsuyori Shibata y Samoa Joe, a quien venció en una lucha callejera en el episodio de Dynamite del 10 de julio; la rivalidad con este último no continuaría durante un tiempo ya que «The Samoan Submission Machine» estará filmando ‘Twisted Metal’.

Asimismo, «El Árbol de la Sabiduría» enfrentará a Místico en el 91 Aniversario del CMLL.