La ex Superestrella WWE, Jake Atlas, fue recientemente el invitado especial del video podcast Developmentally Speaking, y allí habló acerca de cómo, cuando llegó a WWE, Triple H le dijo que su sexualidad no era importante en la empresa.

Y aunque esto pudiera sonar algo positivo para la mayoría de las personas, Jake Atlas se mostró en contra y lo enojaron las palabras de Hunter. Así explicó el porqué de su enojo:

► Jake Atlas y el ser elogiado cuando se unió a WWE

“El primer combate que tuve fue sin público. Luché contra Dexter Lumis, y recuerdo que al salir del telón, el escritor en ese momento, no era el escritor que hay ahora, era otro jefe de escritores en ese entonces, y Hunter estaba allí, creo que Shawn Michaels también estaba allí, y cuando pasé por el telón, el jefe de los escritores dijo: ‘Bueno, encontramos a nuestro próximo gran técnico’.

«Recuerdo que eso se me quedó mucho y pensé, oh Dios mío, ¿qué hice para que me dijera eso? Me encendió, me inspiró a pensar, ¿por qué? ¿Qué va a salir de esto? ¿Significa algo grande? ¿O significa que me va a poner contra todos sus buenos villanos y hacerme perder porque soy solo un buen técnico? No lo sé.”



Sobre una conversación con Triple H y por qué le molestó:

“Luego, me pusieron en el Cruiserweight Tournament, y nos pidieron que hiciéramos promos de fondo para mostrar quiénes éramos al público. Recuerdo que me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? ¿Qué estás pensando?

«Yo dije que me gustaría hacer algo en Pulse, en Orlando, donde ocurrió el tiroteo en el club nocturno años atrás, y pensé que sería especial rendir homenaje a eso y ponerlo en la televisión. Quería cargar con mucho peso por ser el único luchador abiertamente gay en la televisión de NXT en ese momento.

«Quería eso, por eso lo sugerí. Esto venía justo después de que me dijeran: ‘Bueno, encontramos a nuestro próximo técnico’. Luego recuerdo tener una conversación mientras iba a tener mi primer combate en el torneo, después de haber filmado las viñetas y todo, y Triple H hablándome y básicamente diciéndome: ‘Tu sexualidad no importa aquí’.

«No lo dijo de manera negativa, pero creo que para alguien que ha luchado con su identidad y sexualidad toda su vida, creo que no importa cómo lo digas, no importa lo que digas, me va a afectar. Creo que eso realmente me apagó, y no sabía… bueno, si ese ha sido mi mensaje y mi fuerza hasta este punto, no sé quién debo ser ni quién quieres que sea si no soy esto.

«Así que creo que eso fue una gran lucha desde ese momento en adelante. Creo que estaba tratando de ser lo que me decían que fuera, aunque fuera inauténtico para mí, o simplemente no era nada con lo que me pudiera relacionar o que pudiera lograr. Así que no sé. No hubo mucha dirección o conversación después de eso sobre lo que querían que fuera Jake Atlas.

«Así que fue realmente difícil navegar por eso, después de que me dijeran: ‘Oye, encontramos a nuestro próximo gran babyface’, y luego yo simplemente me apagué después de que me dijeran: ‘Oye, lo que es tu fortaleza, en realidad no es tu fortaleza’. Yo dije, oh, está bien. Bueno, no sé qué más soy».