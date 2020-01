Jake Atlas prefirió WWE a AEW a pesar de los consejos de sus amigos

Jake Atlas es uno de los nuevos reclutas que se presentaron en el Centro de Rendimiento de WWE para comenzar su camino como Superestrellas. El joven luchador entra el Imperio McMahon después de haber mostrado su talento en empresas como The Crash, AAA, Impact Wrestling, Ring of Honor y Pro Wrestling Guerrilla. Todavía no se sabe nada acerca de cuando tendrá su primer combate, pero podemos adelantar que, como ocurre con todos, empezará a trabajar en los eventos no televisados de NXT.

Poco se ha hablado de Atlas hasta ahora dado que si bien sí ha trabajado en empresas importantes, no ha llamado demasiado la atención del gran público todavía. No obstante, aunque esto cualquiera que lo conozca podría haberlo adelantado, la Gran W no fue la única interesada en firmarlo. Entre muchas otras compañías, también lo querían en AEW. Esto confirmó Dave Meltzer en el boletín Wrestling Observer.

A pesar de eso Atlas llegó a un acuerdo con la empresa que siempre ha seguido. Ahora veremos si es capaz de triunfar en la misma.

First in my family to turn a dream into reality. “Superstar” wasn’t just a moniker, it was a vision I set for myself. Proud of who I am & where it lead me because I’m right where I belong. @WWENXT – Let’s change the world. #WeAreNXT pic.twitter.com/kgUnljs6dU

