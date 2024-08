Jairzinho Rozenstruik se ve a dos victorias de pelea titular

Jairzinho Rozenstruik está ganando impulso una vez más. El sábado, el veterano de peso completo derrotó a Tai Tuivasa (15-8 MMA, 8-8 UFC) en una decisión dividida en la cartelera principal de UFC 305.

Es la primera vez que Rozenstruik (15-5 MMA, 9-5 UFC) registra victorias consecutivas desde su carrera inicial en 2019 en la promoción que lo tuvo en la contienda por el título.

Rozenstruik cree que dos victorias más, que lo pondrían en una racha de cuatro victorias consecutivas, y una vez más está tocando a la puerta de una oportunidad por el título.

«Definitivamente creo que una victoria más, y luego comenzaré a buscar revanchas, y quien sea que esté clasificado entre los cinco primeros con los que ya peleé, pelearía nuevamente, lo vencería, y estoy en consideración (por el título)».

A Rozenstruik, que cuenta con notables victorias sobre Junior dos Santos, Alistair Overeem y Andrei Arlovski, le gustaría enfrentarse a alguien con quien no haya peleado nunca. Hay dos nombres que le llaman la atención, pero está abierto a otras opciones.

«No he peleado con (Marcin) Tybura (o Serghei) Spivac, ¿quién más está ahí?. En primer lugar, estoy feliz de estar nuevamente entre los 10 mejores y espero con ansias quién está por delante de mí.

“Lo digo todo el tiempo, pero es así: no estoy buscando a un chico en particular. La mayoría de las veces, no nos conocemos. Puedo decir que quiero pelear con este o aquel, pero si un nombre está en un número que quiero, eso es lo que quiero porque quiero subir en el ranking y ser considerado para un título. Eso es todo”.