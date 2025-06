Jaida Parker venció a Thea Hail en NXT

En la más reciente edición de NXT, vimos cómo Jaida Parker venció a Thea Hail en una lucha en donde la ganadora clasificaba a la final del torneo eliminatorio que definirá a la retadora por el Campeonato Femenil NXT que ostenta Jacy Jayne, para una lucha en el evento premium Evolution 2025.

La retadora se definirá este martes 24 de junio en el show de NXT, en una lucha fatal de cuatro esquinas entre Jordynne Grace, Izzi Dame, Lash Legend y Jaida Parker.

El combate comenzó con Thea Hail enviando a Parker hacia ringside y lanzándose sobre ella con un tope suicida. Luego le conectó una plancha cruzada y un supléx exploder, pero solo logró una cuenta de dos. Parker respondió con un Sidewalk Slam que también le dio una cuenta cercana a tres.

Acto seguido, encerró a Hail en un Cravate durante un par de minutos. Después, Parker ejecutó un Cravate Swing que le dio otra cuenta de dos y volvió a aplicar una llave al cuello. Hail escapó enviando a Parker contra el esquinero, pero Parker recuperó el control rápidamente con un supléx para otra cuenta de dos.

Hail contraatacó con un torniquete al brazo y azotón contra la lona y luego la lanzó contra los escalones metálicos. Hail subió a la tercera cuerda y buscó una plancha cruzada, pero Parker se apartó y la hizo rebotar de cara contra el esquinero. Parker intentó un Hip Attack, pero Hail lo evitó y la atrapó con una Kimura Lock.

Parker logró levantarse con Hail encima y la estrelló dos veces contra el esquinero para soltarse. En medio del forcejeo, Parker se rindió, pero el réferi no lo vio. Aprovechando la confusión, Parker conectó el Hip Attack para quedarse con la victoria.

