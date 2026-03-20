Jade Cargill: «Yo me alimento del odio»

La actual Campeona WWE Jade Cargill habla sin filtros sobre Rhea Ripley, las críticas a su nivel, rivales que desea, y el gran objetivo que persigue en WWE. No te pierdas las mejores declaraciones de la exAEW durante una reciente entrevista con Complex Graps.

► En palabras de Jade Cargill

Su mayor combate en WrestleMania y la defensa ante Rhea Ripley

“Voy contra la mejor. Voy contra la número uno de nuestra empresa, y creo que nadie puede discutir eso. Pero también sé que voy a salir de ahí con mi título. Voy a darlo todo, sin arrepentimientos. He aprendido de mis errores del pasado. Rhea nunca ha visto a alguien como yo. Creo que ella es fenomenal a su manera, pero yo también lo soy a la mía. No voy a terminar mi racha de invicta en WrestleMania. Voy a ponerme 3-0 contra ella. Creo que la gente va a vernos dar un espectáculo, una auténtica exhibición. Ella es genial, sí, pero yo soy mejor. Soy una powerhouse. Nadie me ha visto realmente ir cara a cara con una rival de este nivel, y sí, este será el combate más grande de mi carrera hasta ahora. Y lo loco es que apenas estoy empezando.”

Su respuesta a las críticas y a quienes dicen que no sabe luchar

“Yo me alimento del odio. Cuantos más haters, mejor. LeBron tenía haters, Jordan tenía haters. Mi mentalidad para este combate es simple: garra y trabajo. Yo trabajo cada semana, solo que no lo publico. Esa es la diferencia. No siento que tenga que demostrarlo en redes. Todo el mundo sabe que estoy en el gimnasio, que entreno, que trabajo durísimo. Sé perfectamente el peso que tiene este combate sobre mis hombros. Lo tengo clarísimo. Así que voy a mantener la cabeza baja, hacer mi trabajo y voy a salir todavía como campeona. Nadie me va a quitar este título. La gente siempre cambia la portería: una semana dicen que no puedo hacer algo, luego lo hago, y entonces inventan otra cosa. La corona pesa. Sé cómo llegué a esta empresa. A mucha gente no le gusta que no pasara por NXT, no le gusta que ganara el título en parejas en mi primer año, no le gusta que no pasara por las indies. Pero eso no es culpa mía. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Siempre voy a tener haters, hagan lo que hagan.”

Su reacción a los comentarios de Rhea sobre su físico

“Primero, soy terapeuta certificada, así que nadie puede jugar con mi mente. Y como alguien que trabaja durísimo en el gimnasio, al principio pensé que yo habría hecho que ella se viera pequeña. No necesito plataformas para parecer alta. Ya soy alta. Mido 1,78. Soy tal y como me ves. Estoy construida así. Y además ya he demostrado en dos empresas distintas que puedo rendir en el ring, que puedo levantar gente. Creo que ella está en el punto más musculado en que la he visto jamás, y me encanta por ella, pero yo me veo así todo el año. Esto no es nuevo para mí. Esto es lo que soy. Y la gente usa el hecho de que me veo bien para intentar quitar mérito a lo fuerte que soy. Como si por verme bien no pudiera luchar. No. Simplemente resulta que además me veo bien. Eso es un extra a todo lo que aporto al ring y a la fuerza que tengo.”

Embed from Getty Images

La única crítica que realmente le lanzan

“El golpe definitivo que la gente cree que puede lanzarme es decirme que no sé luchar. Que lo digan. Que lo digan directamente. ‘No sabes luchar’. Eso es lo máximo que pueden decirme. ¿Y sabes qué voy a responder? Pues no se nota, porque soy campeona. No se nota, porque he sido campeona en dos empresas. No se nota, porque estoy en carteles, en anuncios, en todas partes. No se nota, porque gano mucho dinero. Ese es el único disparo que pueden intentar lanzarme, y prometo que puedo rebotar de cualquier cosa. Lo único que pido es que no hablen de mi hija. De todo lo demás me recupero. No hay nada que alguien pueda decirme que me haga sentir menos o que me haga llorar, porque sé quién soy y sé devolverla.”

SummerSlam, Bianca, Naomi y la historia pendiente

“Cuando retenga en WrestleMania, me gustaría ir a por Charlotte en SummerSlam. Pero si Bianca regresa, entonces hay mucho que resolver. La historia del Big Three se rompió sin una conversación real. Nunca nos sentamos todas a hablar. Yo no sé en qué punto está Bianca, ella no sabe en qué punto estoy yo, no sé qué sabía o qué no sabía. Solo sé que Naomi hizo lo que hizo, y las tres teníamos un vínculo muy fuerte. Esa historia fue muy potente y llevó a la división femenina el año pasado. Y creo que hay que seguirla, porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Quizá algunas personas necesitan sanar. Naomi parecía necesitar respuestas de Bianca. Ella necesitaba cerrar esa herida. Y yo necesito sentarme con las dos y entender qué demonios pasó. Cómo no pudiste ver que fue ella quien me hizo esto. Es una historia que tenemos que retomar cuando todo el mundo esté sano y listo.”

Cuándo sintió que era “esa chica” en el negocio

“No lo sé del todo, porque incluso a mí me sorprendió. Me tiraron directamente al agua: mi primer combate fue en televisión. La gente ha visto mi crecimiento de forma orgánica en TV. Algunos pasan años en las indies o en NXT desarrollándose, pero a mí me habéis visto crecer delante de todos. Y a veces siento que no se aprecia eso. Aun así, creo que todavía tengo mucho margen de mejora. Pero probablemente el momento fue el Royal Rumble. No esperaba la reacción que tuve allí. Por dentro estaba conteniéndome, pero pensé: ‘Wow’. WWE está en otro nivel. Y además sé que, sea para bien o para mal, cuando aparece mi nombre, soy tendencia. Siempre soy tema de conversación. Eso me deja claro que soy esa chica.”

La artista que elegiría para acompañarla al ring

“Diría Cardi B. Ella habla claro, respalda con hechos lo que dice y no se disculpa por ser quien es. Y eso es exactamente lo que soy yo.”