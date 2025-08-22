Esta tarde, en la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Jade Cargill y Tiffany Stratton lograron vencer a Becky Lynch y Nia Jax en una interesante lucha por equipos.

El combate comenzó con Becky Lynch y Tiffany Stratton intercambiando golpes salvajemente, mientras también se veían ataques a Jade Cargill y Nia Jax. Tiffany sorprendió con un tope suicida desde la cuerda superior sobre Becky y Nia fuera del ring, y de regreso, Becky y Nia castigaron a Tiffany con pisotones, machetazos y azotones en las esquinas.

► Así fue como Jade Cargill y Tiffany Stratton hicieron equipo en SmackDown

Becky y Jade recibieron el relevo, con Jade dominando con codazos, antebrazos y un rompe espinas dorsal, seguido de fallaway slam y codazos voladores en el esquinero. Tras una patada, Jade aplicó Three Seconds Around the World para un conteo cercano. Un codazo fallido abrió la puerta para que Nia regresara y aplastara a Jade con un splash a la espalda, mientras Becky se retiraba por la rampa.

La acción siguió intensa con Nia intentando el Annihilator desde la cuerda superior, pero Jade la detuvo con un powerslam. Tiffany relevó, conectó el Prettiest Moonsault Ever, y finalmente Jade cerró con un frog splash para asegurar la victoria de su equipo.