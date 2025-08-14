Jade Cargill y las críticas: «Aman a Roman Reigns»

Jade Cargill aborda las críticas que recibe de algunos fanáticos de la WWE por estar recibiendo tantas oportunidades a pesar de su poco tiempo de carrera. No es nada nuevo que una luchadora o un luchador sea blanco de las protestas; ella misma pone como ejemplo a Roman Reigns.

► Las críticas a Jade Cargill

Atendamos a las palabras de «La Tormenta», que acaba de desafiar sin éxito por el Campeonato Femenil WWE y parece estar comenzando una rivalidad que la llevará a luchar por el Campeonato Femenil de Estados Unidos, en su reciente aparición en The Babyfaces Podcast:

«Llevo cuatro años y un poco más en esta industria, y creo que la otra persona que tuvo menos tiempo fue Bianca (Belair), y creo que ella llevaba 11 años en el negocio. La gente quiere las cosas rápido, muy rápido, porque me han impulsado hasta la luna ya que voy a ser una estrella y la gente lo ve. Antes la gente decía cosas de Roman, y ahora todos aman a Roman. La gente quiere ver más a Roman.

He tenido personas como Bryan Danielson que literalmente me han dicho: ‘Me tomó siete años sentirme cómodo. ¿Cómo estás haciendo esto? Es una locura. Yo solía salir a cantar el himno para sentirme cómodo.’ Y yo: ‘No lo sé, simplemente salgo y lo hago’. Siempre he tenido eso en mí, así que no puedes dejar que la gente te derrumbe. Así es la sociedad. La negatividad se alimenta de la negatividad.»