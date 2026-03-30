Jade Cargill vuelve a descargar contra sus detractores

Rhea Ripley ganó la Elimination Chamber Femenil el sábado por la noche y se aseguró su boleto a WrestleMania 42, donde se enfrentará a la actual Campeona WWE, Jade Cargill, quien apenas tendrá su primera defensa titular televisada, lo cual le ha acarreado numerosas críticas, aunque también ha tenido sus detractores debido a su desempeño en el ring.

► Jade Cargill muestra confianza en sí misma

Tras semanas de críticas sobre su desempeño en el ring y constantes comparaciones, Jade Cargill se hartó de la situación y recurrió a su cuenta de X, donde hizo varias publicaciones para dejar en claro que estas críticas no le afectan en absoluto. Cargill comenzó hablando de los comentarios incesantes que recibe en línea, dejando claro que no solo es consciente de ellos, sino que los acepta, y luego reafirmó su éxito y confianza, destacando todo lo que ya ha logrado.

«Me insultan todos los días en esta aplicación. Jajajaja. Me encanta. ¡Que sigan así! 🥰😎💅🏾»

“Tengo TODO lo que quiero en esta vida. Dios no se anduvo con rodeos conmigo. 🥹”

“Chicas, está bien presumir. Siéntanse orgullosas de lo que han hecho y de quienes son. 🤍”

“Puedes ser humilde y consciente de QUIÉN ERES”.

Estas publicaciones se dan poco después de que Cargill respondiera directamente a las críticas en entrevistas, donde rebatió las afirmaciones de que “no sabe luchar” y desestimó las comparaciones con Goldberg. Sin embargo, ha dejado en claro que no le afectan para nada y planea seguir adelante.