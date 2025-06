Esta noche, en la más reciente edición de Raw, vimos la lucha entre Jade Cargill y Roxanne Pérez por la semifinal del Torneo Queen of the Ring 2025. La ganadora fue Jade Cargill y se enfrentará a Asuka en la gran final en Night of Champions 2025.

Roxanne Pérez comenzó la lucha saliendo del ring y caminando alrededor del encordado para provocar abucheos. Luego regresó y, justo antes de engancharse con Jade Cargill, volvió a salir a la ceja del ring. Cuando volvió a entrar, le dio una bofetada a Cargill y escapó deslizándose por debajo de las cuerdas.

Jade bajó a perseguirla, pero Roxanne volvió a entrar al ring. Al reincorporarse, Cargill fue sorprendida con una llave a la cabeza. Sin embargo, la envió contra el esquinero y bloqueó una patada antes de conectarle un puñetazo. Luego la levantó y la lanzó nuevamente contra la esquina.

Cargill intentó un lazo al cuello, pero Roxanne lo esquivó y le conectó un derechazo antes de volver a salir del ring. La persecución continuó hasta que ambas regresaron al cuadrilátero. Cuando Roxanne intentó tomar impulso con las cuerdas, Cargill la atrapó y la azotó con fuerza contra la lona, seguida de un golpe con la derecha.

Pérez quedó en la ceja del ring, desde donde colgó a Cargill en la segunda cuerda. Después, regresó al ring para tomar impulso, pero fue sorprendida con una quebradora de espaldas. Cargill hizo flexiones mientras Roxanne rodaba hacia afuera para escapar.

Jade la alcanzó y le conectó un codazo en la boca. Luego la cargó en los hombros y subió por los escalones del ring, pero Pérez se bajó y le hizo tropezar, provocando que cayera. Roxanne le conectó unas patadas voladoras a la pierna, golpeándola contra las escaleras metálicas.

Roxanne siguió con un machetazo al muslo y un moonsault con resorte, pero la cobertura solo llegó a dos segundos. Después aplicó una dormilona, pero Cargill se liberó al estrellarla contra el esquinero. Roxanne subió a lo alto, pero fue atrapada en el aire y lanzada con un fallaway slam.

Cargill conectó una ráfaga de golpes con la derecha, un rompe espinas dorsal y luego un chokeslam, pero Pérez logró salir en dos segundos. Jade continuó con una superkick y buscó el Jaded, pero Roxanne revirtió la maniobra con una rodada a espaldas que no fue suficiente.

Jade falló una patada y Pérez le dio un puntapié al rostro, seguida de un slam y doble rodillazo a la nuca, pero la cobertura nuevamente no fue suficiente. Pérez siguió con una serie de golpes, pero cuando intentó las Pop Rocks, Cargill se libró y le conectó otra patada al rostro. Finalmente, Cargill le aplicó una poderosa powerbomb y luego su remate Jaded para llevarse la victoria.

