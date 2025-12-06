Jade Cargill derrotó a Alba Fyre en SmackDown

La Campeona WWE, Jade Cargill, salió victoriosa en una lucha no titular que estuvo marcada por el caos, demostrando que su reinado no se verá amenazado fácilmente, ni siquiera por las artimañas de sus rivales.

Su oponente, Alba Fyre, llegó al ring no sola, sino con el respaldo de Chelsea Green, quien ostentosamente colocó sus títulos en la esquina. Esta táctica dio frutos iniciales: la distracción al sonido de la campana permitió a Fyre lanzarse con patadas voladoras y una ráfaga de puñetazos que pusieron a Cargill contra las cuerdas —literalmente—.

► Momentos clave

Alba Fyre manejó bien la ventaja, utilizando la estructura del ring para su beneficio. Una corbata envió a Jade contra el esquinero, donde recibió duras patadas. Incluso intentó conectar un Tornado DDT, que la poderosa campeona logró bloquear con puro instinto. La presión continuó con Fyre tratando de ahorcar a Cargill con las cuerdas.

Sin embargo, la lucha dio un giro abrupto cuando Giulia y Kiana James hicieron su aparición. Giulia le propinó una fuerte bofetada a Chelsea Green en el exterior. La conmoción distrajo por completo a Alba Fyre, quien giró la cabeza justo en el peor momento.

Jade Cargill, experta en capitalizar cualquier oportunidad, no perdonó. Inmovilizó a una Fyre desprevenida y la azotó en la lona. Antes de que su rival pudiera recuperar el aliento, una patada frontal la dejó lista para el remate final: el movimiento terminador de la campeona, el Jaded.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Jade Cargill observa con atención el nuevo panorama. A pesar de la ayuda de Giuilia, es claro que es una amenaza latente al trono.