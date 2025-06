Jade Cargill: «Voy a matar en Night of Champions»

Es posible que no sea la palabra más adecuada al tratarse de un evento en Arabia Saudí pero así es cómo la Superestrella WWE Jade Cargill ve Night of Champions. Este próximo sábado 28 de junio, «The Storm» enfrentará a Asuka en la final del torneo Queen of the Ring y la ganadora obtendrá una oportunidad titular en SummerSlam.

«De nuevo, no estoy nerviosa, y creo que más que nada, cuando la gente me pregunta, hablan de presión y de nervios. Y yo digo: no, no me traigas eso. No, no me lo pongas encima porque estoy bien. Yo puedo con esto. Respiro hondo. Yo puedo con esto. Asuka es fenomenal. Es una veterana. Tiene nivel. Ha tenido combate tras combate en WrestleMania. Es una de las mejores luchadoras de nuestro vestuario. Se lo ha ganado. Estoy agradecida de siquiera estar en el ring con ella y poder mostrarle a la gente lo que voy a hacer ahí fuera. Así que voy a salir a darlo todo. Voy a tener un combatazo con Asuka y voy a salir ganando.

«Se siente genial. Ahora estoy sola, ¿verdad? Así que estoy aquí fuera. Tengo que matar. No tengo otra opción. Tengo que salir ahí y rendir. He estado esperando este momento. Estoy emocionada de estar aquí. Emocionada de entrar al ring y mostrarle a todos lo que he aprendido en el Performance Center y lo que he aprendido de mis compañeros aquí en WWE. Esto se ha estado gestando por mucho tiempo, y lo loco es que aún tengo mucho más por hacer.

«He sido atleta toda mi vida, y a veces simplemente no tienes elección. Y en esta industria, obviamente, tampoco la tienes. Cuando llega ese momento, ese minuto, ese segundo, esos quince… lo que sea, tienes que salir y rendir. No tuve otra opción más que confiar en el proceso. Pero algo que sí hago es confiar en el proceso, aunque también sé que tengo que poner de mi parte para que ese proceso avance. Si sigo saliendo y dando resultados, una y otra vez… el cielo es el límite.»