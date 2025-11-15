Jade Cargill despliega su poderío: Victoria contundente sobre B-FAB

En una demostración de fuerza que no dejó lugar a dudas, la Campeona WWE, Jade Cargill, cerró cualquier debate sobre su dominio con una victoria aplastante sobre B-Fab.

El encuentro, pactado sin el título en juego después de la tensión entre ambas la semana pasada, fue tan breve como contundente. En una lucha que no alcanzó los dos minutos, Cargill y B-FAB intercambiaron patadas y golpes de antebrazo en un inicio, pero la igualdad fue solo un espejismo.

► Momentos clave

Rápidamente, la campeona tomó el control absoluto, manejando el combate a su antojo y culminándolo con su imponente fuerza.

Cuando Michin acudió al ring para asistir a B-Fab, Jade Cargill no se inmutó. La campeona se encaró con ella e incluso la empujó con actitud desafiante, dejando claro que no tiene miedo a ningún reto y que su reinado se basará en la intimidación y el poder puro.

► ¿Y ahora qué?

Todo indica que Michin será la próxima rival de Cargill por el título, y seguramente no pasará de ser una más en una larga lista de víctimas.