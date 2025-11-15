Jade Cargill despliega su poderío: Victoria contundente sobre B-FAB

por
Jade Cargill vs. B-Fab

En una demostración de fuerza que no dejó lugar a dudas, la Campeona WWE, Jade Cargill, cerró cualquier debate sobre su dominio con una victoria aplastante sobre B-Fab.

El encuentro, pactado sin el título en juego después de la tensión entre ambas la semana pasada, fue tan breve como contundente. En una lucha que no alcanzó los dos minutos, Cargill y B-FAB intercambiaron patadas y golpes de antebrazo en un inicio, pero la igualdad fue solo un espejismo.

► Momentos clave 

Jade Cargill

Rápidamente, la campeona tomó el control absoluto, manejando el combate a su antojo y culminándolo con su imponente fuerza.

Cuando Michin acudió al ring para asistir a B-Fab, Jade Cargill no se inmutó. La campeona se encaró con ella e incluso la empujó con actitud desafiante, dejando claro que no tiene miedo a ningún reto y que su reinado se basará en la intimidación y el poder puro.

► ¿Y ahora qué?

Todo indica que Michin será la próxima rival de Cargill por el título, y seguramente no pasará de ser una más en una larga lista de víctimas.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos