SmackDown: Jade Cargill venció a Michin y está lista para WrestleMania

La tensión acumulada entre Jade Cargill y Michin estalló esta noche en un combate no titular que tuvo como trasfondo la responsabilidad fallida de Michin. La Campeona WWE, que en WrestleMania 42 enfrentará a Rhea Ripley, no toleró que su escolta permitiera el ataque de «Mami» la semana pasada, y descargó su furia en el ring.

► Momentos clave

Desde el inicio, Michin intentó imponer su velocidad con patadas voladoras, pero Cargill respondió con su poder característico, arrojándola contra el esquinero. Sin embargo, la resiliencia de Michin brilló al revertir la situación con una corbata que mandó a la campeona fuera del ring, seguida de un tremendo tope suicida que estremeció al público.

De vuelta en el cuadrilátero, Michin estuvo cerca de capitalizar, pero recibió una patada frontal devastadora. A partir de ahí, Jade Cargill desató su furia: azotones, patadas en el abdomen, pisotones en el rostro y golpes en las costillas que hicieron retroceder a su rival.

Michin no se rindió. Desde las escaleras metálicas conectó una plancha cruzada, pero Cargill la recibió con un powerslam que la mandó a volar. La campeona continuó su castigo con derechazos al pecho apoyada en las cuerdas.

El momento de mayor peligro para Cargill llegó cuando Michin evitó un Jaded con un tremendo stunner y, utilizando las cuerdas, conectó un gran DDT que estuvo a punto de darle la victoria, deteniéndose el conteo en dos.

Michin, con la moral en alto, enfocó su ataque en el brazo izquierdo de la campeona. Pero Jade, mostrando su inteligencia, salió del ring a tiempo para recomponerse. Fuera del cuadrilátero, evitó una bala de cañón y respondió con un powerbomb que estampó a Michin contra la barricada.

De vuelta en el ring, Jade Cargill ejecutó un gesto de provocación: lamió el rostro de su rival antes de aplicarle un chokeslam devastador. Sin dar tregua, conectó su movimiento final, el Jaded, para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Cargill está más fuerte, más agresiva y más peligrosa que nunca. Sin embargo, no sorprendió a Rhea Ripley, quien apareció después de la lucha para amenazarla, diciéndole que su reinado tiene fecha de caducidad: WrestleMania.

“You are not the embodiment of female empowerment. But after WrestleMania you are gonna be my bitch.” — Rhea Ripley to Jade Cargill#SmackDown pic.twitter.com/LWNrDVJHjt — Wrestle Ops (@WrestleOps) March 14, 2026