Jade Cargill tuvo un enfrentamiento legítimo con Shayna Baszler

No era muy buena noche para una reaparición, pues el «heel turn» de John Cena acabó por opacarlo todo, pero WWE quiso que Jade Cargill, presumiblemente, detonara su combate para WrestleMania 41 en Elimination Chamber: Toronto.

Durante el combate femenil que daba nombre al show, Cargill hizo acto de presencia y apalizó a Naomi, dejándola incapacitada para seguir compitiendo. Todo, porque al parecer, la ex-AEW cree que «The GLOW» fue quien estuvo detrás del ataque que la mantuvo fuera de acción los últimos tres meses.

Vía redes sociales, Cargill quiso compartir un interesante mensaje.

«Hay lobas en forma de mujeres a mi alrededor. Puedo ver la forma en que me miran a los ojos. No soy ellas y ellas no son yo. He superado todas las tormentas que estaban destinadas a destrozarme. No puedes evitar hablar de mí. Vi la mirada en tus ojos tan pronto como entré por la puerta, planeando cómo enviarme a mi perdición”.

«Exigieron pruebas de que merezco estar aquí, como si mis cicatrices no fueran suficientes, perder a mi madre siendo madre, cargar con el peso de todo eso mientras sigo prosperando. No tienen que agradarme, pero me respetarán. Estoy aquí porque me lo he ganado, cada cicatriz, cada pérdida, cada paso. No me golpearé por nadie. No confundan mi donaire con debilidad. He jugado con las reglas durante suficiente tiempo. Ahora es el momento de la mía. Soy una de una. Soy esa perra».