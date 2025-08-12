Jade Cargill: “Si te ves bien, luchas bien”

Jade Cargill comparte su mentalidad y preparación para triunfar en WWE, revelando cómo enfrenta cada desafío dentro y fuera del ring.

► En palabras de Jade Cargill

Sobre su año en WWE

«Ha sido surrealista. Estuve fuera un tiempo por todo lo de Naomi y luego regresé y todo despegó. Es algo que no esperaba, pero lo recibí con los brazos abiertos. El cielo es el límite. Apenas estoy empezando.»

Sobre ser Campeona Mundial en WWE

«Significa todo. Es empoderador. Me demuestra que la empresa confía en mí. También me recuerda que el trabajo apenas empieza, porque es un título que conlleva mucho orgullo y mucho esfuerzo. Es un gran peso, pero sé que puedo afrontar el reto.»

Sobre su preparación y atuendos

«Tengo un equipo completo: mi maquilladora Miranda, mi estilista Chené… Si te ves bien, te sientes bien, y si te sientes bien, luchas bien. Nunca repito el mismo atuendo dos veces. Me toma tiempo diseñar cada uno y es un proceso largo. Ahora mismo tengo tantas piezas que ya no tengo dónde guardarlas.»

Sobre la música en WWE y Cardi B como anfitriona

«La música lo es todo, me mete en mi personaje y me da energía. Escucho a Cardi B para motivarme antes de una lucha; me gustan las mujeres empoderadas que se conocen a sí mismas y no tienen miedo. Cardi es perfecta para SummerSlam: vive sin restricciones, es salvaje y atrevida, justo como WWE.»

Sobre Jelly Roll

«Está dedicado y respeta este negocio. Saluda a todos, es amable y trabajador. El otro día fui a entrenar y él ya estaba allí antes que yo, y siguió después de que me fui.»

Sobre su música fuera del ring

«Cuando no estoy en el ring escucho mucha música de los 90 para relajarme, y últimamente he estado escuchando mucho a Rihanna. Fui álbum por álbum y en casi todos me sé todas las canciones.»

Sobre inspirar a nuevas generaciones

«Es increíble que niñas pequeñas, de todas las razas, nos vean y quieran ser como nosotras. Yo crecí viendo a Chyna, Jazz y Jacqueline, pero nunca había visto a una mujer que se pareciera a mí. Ahora, con Bianca, Naomi y yo, queremos dejar huellas más grandes para la próxima generación y que ellas vayan todavía más lejos.»

Sobre Naomi

«Naomi lo entiende. Ha mostrado un lado nuevo que nadie había visto y sigue amando este negocio después de tantos años. Eso me inspira a seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles.»

