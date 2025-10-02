Jade Cargill se encuentra bien tras el corte sufrido

Durante una lucha de triple amenaza que tuvo en juego el Campeonato Femenil WWE en el reciente SmackDown, Nia Jax empujó a Jade Cargill contra las escaleras de acero con tanta fuerza que le provocó un sangrado en su frente, que luego requirió de varios puntos de sutura. Afortunadamente, el combate pudo terminar con la victoria de Tiffany Stratton, con Cargill siendo atendida en ringside por parte del personal médico y la situación no pasó a mayores.

► Jade Cargill tendrá unos días de descanso

Respecto al corte sufrido por Jade Cargill, varios informes daban cuenta de que la luchadora se encuentra físicamente bien. PWInsider Elite añadió recientemente que se rumorea entre bastidores que Cargill solo necesitó puntos de sutura y no cirugía plástica.

El medio informó que la esperanza interna en la WWE es que Cargill pueda volver a la acción en unas semanas y no hay indicios de que la hayan retirado de las giras. Fightful Select informó que les dijeron que no se sorprendieran si Cargill no luchaba esta semana. Esta última fuente también informó que Cargill manejó bien la situación con su corte en la frente y que parecía estar bien y de buen ánimo.

Más allá de lo ocurrido con Jade Cargill, el combate no estuvo exento de polémicas, ya que durante la secuencia final, luego de que Cargill sufriera el corte, Tiffany Stratton quiso robarse la victoria cubriendo a Nia Jax, pero la réferi no culminó la secuencia con la cuenta de tres, a pesar de que Jax no había respondido al mismo, generándose las críticas contra la réferi por esta situación. Por otro lado, también hubo quienes defenidieron a Nia Jax, quien fue acusada fuertemente por haber provocado el corte de Cargill, a pesar de que se trató de una maniobra propia de un combate.