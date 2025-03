Jade Cargill sorprendió a todo el Universo WWE cuando regresó durante Elimination Chamber 2025 y atacó a Naomi para dejarla fuera de combate. Su compañera, Bianca Belair, no daba crédito a lo que veía y habrá mucho que explicar este viernes en SmackDown.

► Jade Cargill viene recargada

Después de su sorprendente regreso en Elimination Chamber este sábado, Jade Cargill rompió su silencio en un video que publicó en sus redes sociales. No mencionó directamente su ataque a Naomi, pero tenía mucho que decir sobre los obstáculos que enfrentó y los lobos con los que se topó, agregando que no estaba en WWE para agradar, sino porque se lo ha ganado.

“Hay lobos en forma de mujeres a mi alrededor. Puedo ver la forma en que me miran a los ojos. No soy ellas y ellas no son yo. He superado todas las tormentas que estaban destinadas a destrozarme. No puedes evitar hablar de mí. Vi la mirada en tus ojos tan pronto como entré por la puerta, planeando cómo enviarme a mi perdición”.

“Exigieron pruebas de que pertenezco, como si mis cicatrices no fueran suficientes, perder a mi madre siendo madre, cargar con el peso de todo eso mientras sigo prosperando. No tienen que agradarme, pero me respetarán. Estoy aquí porque me lo he ganado, cada cicatriz, cada pérdida, cada paso. No me golpearé por nadie. No confundan mi gracia con debilidad. He jugado con las reglas durante suficiente tiempo. Ahora es el momento de la mía. Soy una de una. Soy esa per**”.

El video, dirigido por el nuevo fichaje de NXT, Ricky Saints (quien es un gran amigo de Cargill), y sus palabras hacen referencia de sus días en AEW cuando se llamaba orgullosamente a sí misma “Esa perra”, y probablemente veamos un cambio en su personalidad una vez que regrese a la programación semanal.