Jade Cargill rompe el silencio tras lograr el Campeonato

Durante el reciente Saturday Night’s Main Event, Jade Cargill literalmente arrasó con Tiffany Stratton como una apisonadora y logró convertirse en Campeona WWE. «La Tormenta» inició su combate con furia, aplicando desde un devastador chokeslam hasta implacables bombazos, y enfocando su castigo en la rodilla lastimada de la entonces camepona, quien intentó resistir, pero tras recibir el «Jaded» de Cargill, quedó fuera de combate y una nueva reina fue coronada.

► Jade Cargill calla a sus detractores

Después de derrotar brutalmente a Tiffany Stratton para conquistar el Campeonato Femenil WWE en Salt Lake City, Jade Cargill no tardó en lanzar un mensaje contundente en sus redes sociales, donde lanzó una indirecta bastante directa a sus críticos, incluyendo un montón de hashtags.

“No creísteis en mí, ¡bien! La duda les sienta de maravilla. El oro me sienta mejor a mí”.

Este es el primer título a nivel individual para Jade Cargill en WWE, pero el camino hasta este momento estuvo plagado de traición y caos absoluto, ya que hace un par de semanas en SmackDown, «La Tormenta» traicionó a Tiffany Stratton en una emboscada brutal que no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones, cambiando a ruda en el proceso, y dejando sentida a la entonces Campeona, quien luchó este sábado luciendo un vendaje en su rodilla.

Ahora, inicia la era de Jade Cargill como campeona, y ha dejado un claro mensaje de que buscará continuar su dominio sobre la división femenil de SmackDown. Con Tiffany Stratton aparentemente fuera de combate, ¿Quién será la próxima en hacerle frente a la nueva Campeona WWE?