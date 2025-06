Jade Cargill siempre ha enfrentado muchas críticas desde que se unió a la WWE en el 2023, especialmente por su desempeño en el ring, considerando que venía precedida con una aura de estrella tras su paso por AEW e incluso debutó en el elenco principal sin tener que pasar por NXT.

► Jade Cargill agradece el apoyo de Terry Taylor y William Regal

Tras su gran victoria en el reciente Monday Night RAW que la puso en la final del torneo Queen of the Ring donde se enfrentará a Asuka, Jade Cargill criticó en el reciente Raw Recap a los fans por su doble moral sobre su desempeño en el ring y que no le dejan pasar un error. La ex Campeona de Parejas también comentó que Terry Taylor y William Regal son seguidores discretos que siempre la vigilan para asegurarse de que esté bien. Dijo que son muy directos; si no les gusta algo, le dicen que lo deje y siga adelante.

“Terry Taylor y William Regal también. Esas son las voces silenciosas que siempre me vigilan y se aseguran de que esté bien. Son muy directos y directos; si algo no les gusta, dicen: ‘No, olvídense de eso, sigamos adelante’”.

“Tengo muchísima presión sobre mí. Alguien puede salir y cometer un error y decir: ‘Vale, esa persona está bien’. Pero si yo cometo un error, ‘¡Ay, no, te lo dije, te lo dije, te lo dije!’. Aunque haya realizado este movimiento unas cinco veces. Es esa única vez, y es solo esa percepción porque saben que tengo mucha presión sobre mí. Quieren lo mejor para mí. Así que si ven algo que no se vea de forma positiva, lo eliminan en ese mismo instante”.

“Nadie puede decirte quién eres. Así que voy a salir y representarte, sin importar lo que la gente piense de mí. Al final, la única persona que tiene que sentarse en este cuerpo y lidiar con esta mente soy yo. Nadie me va a decir qué voy a hacer, en qué voy a creer. Soy la creadora de juego y tengo el control de mi destino.”

Jade Cargill tiene una oportunidad inmejorable de llegar a la cima si derrota a Asuka en la final de Night of Champions este fin de semana, ya que de conseguirlo, tendrá una oportunidad titular garantizada en SummerSlam.