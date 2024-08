Jade Cargill reconoce que está «bajo la lupa» en WWE

Jade Cargill se ha convertido rápidamente en una de las Superestrellas de más rápido ascenso en la WWE en la actualidad, ya que desde su debut fue presentada con aura de estrella, y en su corto paso por la compañía ya logró conquistar el Campeonato Femenil de Parejas WWE junto a Bianca Belair, aunque perderían el título en Clash at the Castle.

► Jade Cargill siente que está bajo presión constante

Durante una entrevista reciente con Stephanie Chase, Jade Cargill habló sobre las presiones que enfrenta en su trabajo. Dijo que, si bien puede parecer un gran puesto, el escrutinio constante es duro para ella. Incluso si realiza los mismos movimientos que otra persona, los críticos encontrarán pequeñas cosas para criticar. A pesar de tener una amplia gama de movimientos, la gente suele pensar que solo tiene unos pocos, aunque la ex Campeona TBS explicó que trabajar con sus compañeras de equipo significa que tiene que ajustar sus movimientos en función de lo que hacen las demás para asegurarse de que todo salga bien, aunque reconoce que siente que la presión sobre ella es mayor que sobre las demás y que todo es parte del trabajo que eligieron.

“Al final del día, es un trabajo y sabes a qué te apuntas. Es lo que es. A cualquiera le encantaría estar en mi posición. En todo caso, diría que hay más presión sobre mis hombros que sobre los de otra persona porque siempre me han estado observando con lupa, independientemente de todo. Literalmente, puedo salir y hacer lo mismo que alguien hizo en el encuentro anterior, y alguien se acercará y criticará, diciendo: ‘No, su pie no estaba bien’. He hecho todo tipo de movimientos; puedes buscar mi nombre en Google y ver cuántos movimientos he realizado. Pero por alguna razón, la gente piensa que solo tengo dos movimientos. Si miras mi repertorio, verás que tengo un conjunto de movimientos sólido. Elijo cuándo usarlo y tengo que trabajar en armonía con mis compañeros de trabajo. No puedo salir y hacer movimientos establecidos que cualquier otra persona está haciendo o que ella está haciendo. Tenemos que coexistir y trabajar juntos”.

“Es más presión para mí que para cualquier otra persona. Sí, es duro, pero al final del día, es un trabajo para el que todos nos inscribimos. Creo que tengo más presión sobre mis hombros que cualquier otra persona porque estoy bajo la lupa. La gente piensa que no quiero estar aquí, pero estoy aquí. No tengo que hacer esto; podría sentarme en casa con mi encantadora familia, viajar por el mundo y vivir mi sueño de estar en la costa de Italia en un barco. Pero elijo estar aquí y romperme el cuerpo porque amo lo que hago. No diría que soy egoísta o que no entiendo, pero hay mucha presión sobre mis hombros que muchas personas habrían dejado caer hace un año o dos”.

Jade Cargill empezó su carrera de lucha libre profesional en 2020 y comenzó a competir en 2021 en AEW, y durante toda su carrera ha sido constantemente criticada por sus habilidades en el ring, las cuales está pefeccionando en su etapa actual con WWE.