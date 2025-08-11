En la primera noche de SummerSlam 2025, Tiffany Stratton derrotó a Jade Cargill y retuvo el Campeonato Femenil WWE en un combate que no fue muy largo. Cargill se había ganado el derecho de ser retadora luego de convertirse en Reina del Ring en Night of Champions en mayo pasado. Ahora, estará a la espera para conocer cuál será su siguiente rivalidad, pero probablemente sea fuera de la escena titular.

► Jade Cargill mira hacia el futuro

A pesar de que todavía no sabe qué es lo que le depara el futuro a Jade Cargill, ella tiene la vista puesta en combates importantes, con o sin título de por medio, mencionando en una aparción reciente en Busted Open Radio que desea enfrentarse a Rhea Ripley o Charlotte Flair.

«Quiero tener un combate con Rhea Ripley algún día. Quiero tener un combate legendario con Charlotte Flair algún día. Hay tantas mujeres diferentes con las que quiero luchar. Y estar en el ring con estas mujeres te eleva. Estoy deseando contar estas historias asombrosas con estas mujeres. No vine aquí solo por el glamour y la ostentación. Vine para mejorar y trabajar con las mejores mujeres, y para eso estoy aquí».

Aunque aún no han compartido ring juntas, Cargill y Charlotte Flair han intercambiado miradas en l»WWE SmackDown», lo que ha llevado a los fans a creer que un combate entre ellas es solo cuestión de tiempo, mientras que no ha tenido una situación similar con Rhea Ripley dado que se encuentran en marcas opuestas. Sin embargo, será cuestión de tiempo para saber si algún día logran cruzar sus caminos, pero muchos especulan y esperan este tipo de enfrentamientos desde el mismo momento en que Jade Cargill puso un pie en la WWE.