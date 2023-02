Jade Cargill quiere dar un paso adelante en AEW

Jade Cargill es una de las luchadoras más importantes de All Elite Wrestling. Es la Campeona TBS desde hace 402 días. Pero no se encuentra en las historias principales de la división femenil, pues aquí están Jamie Hayter, como Campeona Mundial AEW, Toni Storm, Saraya, Britt Baker… Ella estaría en un medio cartel si lo miramos de esa manera mientras que estas estarían en el estelar. Y no sorprende a nadie pues comenzó su carrera en 2021, demasiado ha hecho en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo Cargill es ambiciosa y quiere más.

► Jade Cargill quiere más

En su reciente entrevista con Liam Crowley para ComicBook.com, la campeona adelanta que en algún momento buscará el otro título:

“Les voy a dar algo de tiempo a estas damas antes de ir por el cinturón grande. Eso es algo que quiero lograr. Quiero ir por el cinturón principal, sé que eso es seguro“.

De la misma manera, también apunta a que quiere trabajar con las mujeres antes mencionadas con las que comparte vestidor:

“No diría tan pronto porque en este momento solo estoy enfocada en obtener repeticiones y mejorar. Tener combates más largos, mejores luchas e historias reales. Sin embargo, creo que es hora de que comience a tener historias con Britt Baker, o Jamie Hayter, o Saraya, o Toni Storm y trabajar en esas historias. Sé que puedo hacerlo. Tengo el carisma para hacerlo. Si me comparas con alguna de estas damas, el trabajo, la apariencia y la aura de quién soy habla por sí sola”.

