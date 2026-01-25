Jade Cargill: «Podría hasta perder mi trabajo…»

¿Cómo sería Real Housewifes con luchadoras de WWE? ¿Cómo triunfa una mujer en un entorno liderado por hombres? La actual Campeona WWE, Jade Cargill, habla de estos y otros temas. Cabe mencionarse que el reality show Real Housewifes muestra la vida de mujeres adineradas y famosas en distintas ciudades (Atlanta, Beverly Hills, Nueva York, Miami, etc.). ¿Sería tan diferente de Total Divas?

► En palabras de Jade Cargill

El trabajo que requiere el cabello

“Amo el pelo corto. Echo mucho de menos mi pelo corto. Sí, llegué a llevar corte pixie, y lo extraño, pero en la lucha libre no puedes hacerlo porque con el sudor al final terminas con un afro. Incluso ahora intento no pasar calor. Gracias, de verdad. Me haces echar de menos también el pelo largo con lace frontal, hace tiempo que no lo llevo. Es un dolor de cabeza, es caro, este color es caro… todo es un dolor de cabeza. Sé que gasto muchísimo dinero en mi pelo. Y además no sé peinarme, así que mi estilista tiene que viajar conmigo a todos lados. Es una locura. Pero vale la pena, porque si alguna vez se me cae la peluca en el ring, me muero de la vergüenza. De verdad, podría hasta perder mi trabajo. La gente no entiende cómo funcionan las pelucas: llevo una malla debajo, imagina que se levanta y sale volando todo. Cuando lucho en lugares con mucho calor siempre pienso: ¿cómo se mantiene eso en su sitio? Es el pegamento, y es buenísimo, pero no voy a decir cuál uso porque nada es gratis.”

Un reality tipo Real Housewives con luchadoras de WWE

“Naomi sería una gran villana, creo que podría tener rivalidad con ella. Bianca sería increíble, y con Montez también. Lash sería perfecta, ella cocina y nos uniría. Nia sería espectacular, Tiffany también. Y Mia sería genial, es una luchadora con mucha personalidad. Pero especialmente Naomi y yo… la gente tendría que separarnos. Yo sé quién soy. Nadie va a decirme quién tengo que ser. Entro a cualquier lugar con la cabeza alta, hombros atrás. Yo le digo a la sociedad quién soy y qué traigo a la mesa. Soy ‘esa’. Tengo todo en orden, y aunque crean que me conocen, no tienen ni idea. Eso es ser una ‘baddy’: alguien que se conoce a sí misma. No importa tu forma, tu tamaño o tu color, lo importante es saber quién eres.”

Consejos para 2026

“Todo depende de cuánto lo quieras y de dónde quieras llegar. No rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Todos pasamos por cosas duras en la vida, pero hay que seguir empujando. Yo tengo un vision board en mi móvil y me rodeo de mujeres exitosas, seguras de sí mismas, que no sienten celos y que me elevan. Tu entorno importa, tu sistema de apoyo importa. No te rindas y ten claro a dónde quieres llegar.”

Consejo para mujeres en un entorno dominado por hombres

“Sigue adelante, habla con seguridad y no te hagas pequeña. No te minimices. Yo estoy en un deporte dominado por hombres y en su mayoría por blancos, y aun así salgo ahí fuera y le digo al mundo quién soy. Me niego a que la sociedad me defina. Entro a una habitación y me apropio de ella. Tú haz lo mismo. Pase lo que pase. Y créeme, te vamos a apoyar.”